Aparece rata en lámpara de hospital del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora

Denuncian presencia de ratas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Grabaron a una rata dentro de una lámpara en las instalaciones de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, Sonora. El video se suma a las denuncias sobre las malas condiciones de los centros médicos en esta ciudad.

🚨 #Sonora | Graban a una rata dentro de una lámpara en el área de Tococirugía del IMSS en Ciudad #Obregón. La denuncia se suma a otros videos de roedores en el hospital y al señalamiento de una enfermera que aseguró que caían heces en los cuneros. pic.twitter.com/4A9MbisyBJ — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 22, 2026

Graban a rata en el HGR 1 del IMSS en Ciudad Obregón

Un video difundido en redes sociales muestra a una rata en el interior de una lámpara, en el área de Tococirugía del Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS, en Ciudad Obregón.

Ésta no es la primera vez que se reporta la presencia de ratas en el HGR 1. En mayo de este año circularon imágenes de una rata en el techo, cerca del sistema de aire acondicionado. El roedor cayó al suelo, causando gritos entre los presentes.

La presencia de ratas se suma a la denuncia de una enfermera sobre un hospital del IMSS, también en Ciudad Obregón, donde caen heces fecales sobre los cuneros de los recién nacidos.

“Heces fecales cayendo encima de las camas de los niños ¿y qué pasa con esos niños? se enferman, ¿y a quien le echan la culpa? al personal, a los médicos, a las enfermeros”, mencionó.

IMSS Sonora niega presencia de ratas en el HGR1

Sobre el video más reciente de ratas en el HGR 1, el IMSS de Sonora emitió un comunicado para informar que tras una “revisión exhaustiva” no se encontró evidencia sobre la presencia del animal.

También mencionó que como medida preventiva se llevaron a cabo acciones de higiene y se mantiene la vigilancia en las áreas del hospital, además de acciones para el control de plagas.

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