Sheinbaum reporta avances de las 12 acciones para 120 dias. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los planes integrales de 12 acciones en 120 días para fortalecer al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar registran avances en contratación de personal, basificación de trabajadores, adquisición de equipo médico y distribución de medicamentos.

Durante la conferencia matutina de este 24 de noviembre de 2026, la mandataria destacó que las tres instituciones públicas de salud trabajan para mejorar sus servicios y ampliar su capacidad de atención.

“Más equipo, basificaciones, más personal y mejora en la distribución de los medicamentos con el plan de 120 días para las tres instituciones”, señaló.

Además, anunció que el próximo 1 de diciembre el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud presentará el proceso automatizado para distribuir medicamentos durante 2027 en el IMSS-Bienestar, con el objetivo de fortalecer las Rutas de la Salud.

¿Qué avances reporta el IMSS en su plan de 120 días?

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que, al día 28 de la estrategia, las 12 acciones presentan distintos niveles de avance.

Entre los resultados destacan el incremento salarial del 8%, que reporta un cumplimiento del 100%, y el abastecimiento de insumos y medicamentos.

Estos son los avances por rubro:

Incremento salarial del 8%: 100%. Basificación de 11 mil 325 trabajadores: 36%; se han entregado 4 mil 119 bases. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas: 13%; se han contratado 332. 125 equipos de alta tecnología: 59%; 74 ya están en operación y atienden pacientes. Adquisición de equipo médico móvil: 35%; se entregaron 20 ultrasonidos, 17 electrocardiogramas y 10 monitores. Además, se compraron mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores. Mobiliario médico: 35%; se compraron mil 321 sillones de urgencias, 6 mil 194 camas y 5 mil 851 camas-camillas. Mantenimiento: 41%; se realizaron 381 reparaciones y se implementó un nuevo gestor de soluciones en tiempo real. Insumos en cada piso: 92.3%; se realizó una compra emergente de 2.9 millones de piezas. Surtimiento en farmacia: 94.7%; se adquirieron 5 millones de piezas. Cirugías adicionales: 31%; en 391 jornadas se atendió a 10 mil 170 pacientes. Agendas abiertas: durante noviembre se programaron 17% más consultas de especialidad y para diciembre el incremento alcanza, hasta el momento, 20%. Urgencias con trato digno: se benefició a 17 mil 94 usuarios y se enviaron 215 mil mensajes SMS mediante el programa “Infórmate de tu familiar”.

¿Qué porcentaje lleva el plan de fortalecimiento del ISSSTE?

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reportó un avance general del 38.8% en el plan de 12 acciones en 120 días.

El desglose presentado contempla obras, contratación de personal médico, rehabilitación de quirófanos y mejoras en los servicios de atención:

Obras para inaugurar: 91%. Inicio de nuevas obras: 20%. 100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS: 30%. Continuación de obras en proceso: 36%. Contratación de personal médico: 6%. Rehabilitación de quirófanos: 31%. Mantenimiento: 39%. Equipo médico de alta gama: 35%. Receta electrónica: 89%. Equipamiento de salas de urgencias: 23%. Atención de cirugías pendientes: 34%. Meta de consultas de telemedicina: 32%.

IMSS-Bienestar inaugura Centro Integral de Salud Renal en Toluca

Como parte de las acciones de fortalecimiento, este 24 de noviembre se inauguró el Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria del IMSS-Bienestar, en Toluca, Estado de México.

Durante un enlace desde el nuevo centro, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, a 15 días de la presentación del plan, las 12 acciones de esta institución registran los siguientes avances:

Certeza laboral: 30%. Más especialistas, enfermeras y bienestar: 20%. Equipos de alta tecnología: 25%. Equipos de uso diario: 20%. Mantenimiento hospitalario: 20%. Hospitales nuevos y sustitución: 15%. Servicios hospitalarios transparentes: 18%. Digitalización del abasto: 13%. Nacer con Bienestar: 15%. Calidad y trato digno: 50%. Expediente electrónico: 40%. Todo en tu Clínica: 60%.

Con estos planes, el Gobierno federal busca fortalecer las tres instituciones públicas de salud mediante mejoras en infraestructura, equipamiento, contratación de personal y suministro de medicamentos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.