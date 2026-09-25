¿Cuándo será el último pago de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores de este 2026?

Algunos adultos mayores ya reciben el nuevo modelo de la tarjeta. Foto: Cuartoscuro

En noviembre será el último pago de 6 mil 400 pesos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente a este 2026.

El Gobierno Federal terminará este viernes 25 de septiembre el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Por ello, en noviembre se realizará el siguiente pago de la Pensión de Adultos Mayores, el cual corresponde al último bimestre de este 2026.

¿Ya hay calendario oficial de la pensión del Bienestar de noviembre?

Hasta este 25 de septiembre, la Secretaría del Bienestar todavía no publica el calendario con los días exactos de depósito. Cualquier calendario que circule en redes sociales debe considerarse como no oficial, hasta que haya una publicación del Gobierno Federal.

Calendario de pagos del 2025

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z

Importante: este calendario solo sirve como referencia, ya que las fechas pueden cambiar.

La Pensión de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses. Dicho apoyo va dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más y se entrega mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

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