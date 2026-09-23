Iñárritu y Tom Cruise se reunieron con el príncipe William y Kate en Londres para la premier de “Digger”

Alejandro González Iñarritu y Tom Cruise saludaron a la realeza. Foto: Reuters

La película “Digger” tuvo su premier este martes 22 de septiembre por la noche en Londres, en un evento donde se reunieron Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise con el príncipe William y la princesa Kate.

La pareja de la familia real británica sorprendió al llegar al evento en el cine Odeon Luxe de Leicester Square.

Así llegó la pareja real de Inglaterra al evento

Príncipe William y princesa Kate. Foto: Reuters

El príncipe William optó por un clásico esmoquin de terciopelo negro, compuesto por una chaqueta cruzada de solapas de satín y pantalones a juego, con una camisa blanca y un moño negro para la ocasión.

Mientras que la princesa Kate lució un vestido largo en color morado intenso, con mangas fluidas y un escote en V.

Completó su look con un bolso de mano y un collar de perlas negras que aportó un contraste.

Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise se encuentran con la realeza

Presentación de “Digger” en Londres. Foto: Reuters

Tom Cruise fue de los primeros en llegar al evento. El actor lució un esmoquin y moño negro, además de unas gafas de sol.

El actor de “Top Gun” posó ante los pósters de “Digger” a su llegada, frente a las cámaras.

Posteriormente, se reunió con el director mexicano durante la presentación de la función especial, que apoyó a The Film and TV Charity, organización que ayuda a los trabajadores de la industria cinematográfica.

Iñárritu y Cruise se reunieron con los miembros de la realeza en la alfombra roja del evento e incluso tuvieron la oportunidad de conversar durante algunos momentos antes de la premier.

En una de las imágenes se puede ver al príncipe conversando con Alejandro en una plática.

¿De qué trata “Digger” y cuándo llega a México?

La película sigue al hombre más poderoso del mundo, interpretado por Tom Cruise, mientras se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad, antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo.

El proyecto representa también un nuevo capítulo para el cineasta mexicano, quien regresa a la dirección de una película en inglés después de “The Revenant”, cinta por la que obtuvo su segundo Premio de la Academia consecutivo a Mejor Dirección.

“Digger”, que fue filmada íntegramente en VistaVision, también cuenta con las actuaciones de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

El filme llegará a los cines y a funciones en formato IMAX en México el jueves 1 de octubre y en Estados Unidos a partir del 2 de octubre de 2026.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.