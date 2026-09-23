¿Te pueden condonar tu crédito Infonavit en 2026? Revisa quiénes pueden acceder al beneficio

Trabajadores pueden acceder a condonación de crédito. Foto. Cuartoscuro

El Infonavit cuenta con mecanismos que permiten a algunas personas acreditadas reducir o liberar el adeudo de su vivienda. En 2026, uno de ellos es el descuento por liquidación anticipada, mientras que otro contempla la liberación del crédito en casos de fallecimiento o incapacidad permanente.

Sin embargo, no todas las personas con un crédito pueden acceder a estos beneficios. Cada modalidad tiene condiciones específicas, por lo que es importante revisar el tipo de crédito, el saldo pendiente y los documentos necesarios antes de iniciar un trámite.

¿Quiénes pueden obtener un descuento de hasta 50% en su crédito?

El Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada contempla un incentivo de 50% sobre el saldo del crédito para las personas cuyo adeudo sea igual o menor al 25% del saldo original.

El porcentaje y las condiciones pueden cambiar cada año, de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Consejo de Administración del Infonavit. Además, no todos los créditos participan.

Entre los financiamientos excluidos se encuentran Infonavit Total, Mejoravit, Arrendavit, Segundo Crédito y algunos créditos con reestructura o beneficios de Responsabilidad Compartida.

Para saber si una persona es elegible, debe ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar Mi Crédito y consultar el apartado Saldos y movimientos. En caso de contar con un descuento, ahí aparecerá el monto necesario para liquidar.

El pago debe realizarse en una sola exhibición y dentro de la fecha límite indicada por el Instituto. Los montos pueden cambiar mensualmente.

¿En qué casos se puede liberar totalmente la deuda?

El Infonavit también contempla la liberación del crédito mediante un autoseguro cuando ocurre el fallecimiento de la persona acreditada, una incapacidad total permanente, una incapacidad parcial permanente del 50% o más, o una invalidez definitiva.

Fallecimiento del titular

Cuando muere la persona titular, sus familiares o la persona encargada del trámite pueden solicitar la aplicación del Autoseguro por Defunción. Si se cumplen los requisitos, el seguro libera el adeudo y posteriormente puede tramitarse la cancelación de la hipoteca.

Se debe acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza con documentos como:

Acta de defunción e identificación oficial del acreditado.

e identificación oficial del acreditado. Acta de nacimiento e identificación de quien realiza el trámite.

Incapacidad permanente

En caso de incapacidad total permanente, se puede solicitar la liberación de la deuda mediante un dictamen emitido por el IMSS, ISSSTE, Profedet o una institución de salud que otorgue la pensión correspondiente.

Si se trata de una incapacidad parcial permanente del 50% o más, o de invalidez definitiva, el Infonavit contempla una prórroga de hasta dos años sin pagos ni generación de intereses. Al finalizar ese periodo, la persona podrá solicitar la liberación si cumple con las condiciones establecidas y no vuelve a tener una relación laboral.

¿Dónde se solicita el beneficio?

Para revisar cada caso, el Infonavit recomienda acudir a un Centro de Servicio Infonavit o comunicarse con Infonatel al 800 008 3900. Los requisitos dependen de la modalidad y del tipo de situación que se quiera acreditar.

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