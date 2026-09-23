¿Por qué la FGR aseguró 59 millones de litros de combustible en Guanajuato?

El 17 de septiembre la FGR presumió el mayor aseguramiento de combustible de la historia: 59 millones de litros en una planta de San José Iturbide, Guanajuato… una semana después nadie sabe si los combustibles son robados, ni por qué se aseguraron…

Hay un solo detenido: el chofer de una pipa… el operativo real fue el 4 de septiembre, trece días antes del anuncio a todo volumen, y terminó sin cerrar la planta… la empresa Grupo Simsa, propietaria de la planta, respondió con permisos en regla, documentación entregada y el argumento de que los combustibles son propiedad de terceros…

La pregunta es a quién sirve todo esto: ¿al combate al huachicol?, ¿a una fiscal sin resultados?, o ¿a quien busca desgastar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rumbo a 2030?…

Hoy no hay delito, no hay responsables y no hay explicación, solo una versión oficial que se evapora… solo hay humo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de Uno TV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.