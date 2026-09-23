¡Hombre al Agua! Gael García Bernal presenta su nueva película en la Cineteca Nacional

“Hombre al Agua” tendrá su estreno a partir del 24 de septiembre. UNO TV

Gael García Bernal presentó en la Cineteca Nacional de Xoco, en la Ciudad de México, su nueva película como director, “Hombre al Agua”, acompañado por Esmeralda Pimentel y Jorge Salinas, protagonistas de la cinta.

El filme llega a México después de presentarse en el Festival de Cine de Venecia y posteriormente en Toronto. La producción, filmada en Yucatán, tendrá su estreno en salas de cine del país a partir del 24 de septiembre.

Gael García habla sobre “Hombre al Agua” y su historia

“Hombre al Agua” cuenta la historia de un salvavidas cubano que llega a México de la mano de un empresario. A partir de ahí, el personaje entra en un entramado de relaciones de poder, búsqueda de votos e intereses económicos.

La película desarrolla distintas líneas argumentales alrededor de una crítica al sistema que se vive en América Latina.

En entrevista con UnoTV.com, Gael García Bernal explicó que la historia ha estado en su cabeza desde hace mucho tiempo y que hace nueve años comenzó el proceso para generar algunas de las escenas que terminaron formando parte del corte final.

El también actor señaló que no busca proponer una sola lectura de su trabajo. Su intención, dijo, es confrontar al público con diferentes ideas para que cada espectador construya su propia visión sobre lo que ocurre en pantalla.

Gael García Bernal dirige HOMBRE AL AGUA (2026) 🌊, su tercer largometraje de ficción, en el que también interpreta a Camilo, un salvavidas cubano que rescata a Abel, un importante empresario que, en agradecimiento, lo lleva a México.



🎬 La cinta explora las diferencias de… pic.twitter.com/VivhtTyleT — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) September 23, 2026

Esmeralda Pimentel y Jorge Salinas hablan de sus personajes

Esmeralda Pimentel, quien interpreta a Juana, se dijo agradecida por formar parte del proyecto y expresó su admiración por Gael García como director.

La actriz también reveló que es fan de Ricky Martin, quien tiene una aparición especial en “Hombre al Agua”. Pimentel recordó que durante el proyecto incluso se decía a sí misma: “Esmeralda, contrólate”.

Por su parte, Jorge Salinas destacó la importancia de Abel en su carrera. El actor calificó como una gran experiencia interpretar a este empresario con intenciones políticas en la península de Yucatán.

Salinas espera que el público conecte con la historia y acuda a las salas a partir del 24 de septiembre, cuando comenzará la exhibición de la película en el país.

Esmeralda Pimentel | Jaydy Michel | Daniel Giménez Cacho FOTO: Uno TV

Daniel Jiménez Cacho y otros famosos llegan a la alfombra roja

Durante la premier también estuvo Daniel Jiménez Cacho, quien habló sobre las nominaciones de su película “Juana” rumbo a los premios Ariel y expresó su confianza en el trabajo de su elenco.

Además, destacó su unipersonal “Nocturno”, presentado en el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México, y señaló que el montaje le ha sorprendido por la respuesta del público.

Por la alfombra roja también desfilaron Jaydy Michel, Ximena de la Madrid y Diana Sedano, quienes fueron recibidas por los fans reunidos en la Cineteca Nacional para celebrar la llegada de “Hombre al Agua”.

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