Elecciones intermedias de EE. UU. podrían frenar a Trump: ¿qué le conviene a México?

Preparan elecciones en EE. UU. Foto: AFP

Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias el martes 3 de noviembre de 2026, un proceso crucial que definirá el equilibrio de poder en los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Expertos advierten que los republicanos podrían perder la mayoría legislativa en medio de una profunda confrontación política y una complicada situación económica.

¿Qué está en juego en las urnas?

De acuerdo con Eduardo Rosales, investigador e internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos comicios se desarrollan en un escenario marcado por la tensión política y económica. En esta jornada electoral se renuevan:

Cámara de Representantes: Los 435 escaños que la componen

Senado: Un tercio de la cámara alta, equivalente a 35 de los 100 escaños.

Gubernaturas: 36 estados elegirán gobernador, destacando nueve entidades clave: Alaska, Arizona, Georgia, Iowa, Kansas, Míchigan, Nevada, Ohio y Wisconsin

Economía, costo de vida y participación histórica

Los votantes estadounidenses acuden a las urnas con la mirada puesta en la economía y el costo de vida. Rosales destaca que problemáticas como el déficit presupuestal y comercial, la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y un “colosal endeudamiento” sitúan a EE. UU. como el país más endeudado del planeta. A esto se suman las tensiones internacionales, las políticas arancelarias, el comercio global, el gasto público y los impuestos.

A pesar de estas presiones, la participación muestra cifras históricas: hasta el momento se registran 57 millones de votos anticipados, lo que representa un 29% del total de un padrón de 196 millones de votantes, de acuerdo con UF Election Lab.

Asimismo, se proyecta que más del 50% de los ciudadanos estadounidenses de origen latino participen, inclinándose mayoritariamente por el Partido Demócrata.

Tradicionalmente, las elecciones de medio término funcionan como un referéndum sobre la gestión del presidente en turno, y las proyecciones apuntan a un escenario adverso para la administración de Trump.

¿Qué le conviene a México?

Ante la posibilidad de que los republicanos pierdan el control legislativo y se frote un freno al mandatario estadounidense, surge la incógnita sobre el impacto para nuestro país. Para el especialista de la UNAM, la respuesta es clara pero compleja:

“Gane o pierda el señor Trump, no va a haber un cambio sustantivo en el modus operandi y en el modus pensandi para con la relación México-Estados Unidos… Mire, es triste, es penoso y yo diría hasta indignante en algunas ocasiones decirlo, pero México es una economía subordinada y dependiente de los Estados Unidos”. Eduardo Rosales, investigador e internacionalista de la UNAM

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.