Reporteros Sin Fronteras incluye al CJNG en su lista de “depredadores de la prensa”

Organización alerta por violencia del CJNG contra periodistas. Foto: Cuartoscuro

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras incluyó al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de “depredadores de la prensa” por la violencia que ejerce para intimidar y silenciar periodistas en México.

En su reporte, RSF indicó que entre los comunicadores más vulnerables se encuentran aquellos que a nivel local investigan el crimen organizado, la corrupción y los vínculos entre los grupos criminales y las autoridades.

CJNG utiliza amenazas y asesinatos para silenciar a periodistas

En el perfil del grupo criminal, Reporteros Sin Fronteras lo identifica como una de las organizaciones más poderosas y violentas de México. La organización señala que, al igual que otros cárteles, recurre a amenazas, secuestros y agresiones para intimidar a los periodistas y controlar la información que circula en los territorios donde tiene presencia.

RSF también documentó la dimensión de la violencia contra los comunicadores en el país. De acuerdo con su reporte, 169 periodistas fueron asesinados en México entre 2006 y 2026; el 98% trabajaba en medios locales y al menos 34 fueron torturados antes de morir.

De las víctimas, 100 cubrían temas relacionados con la delincuencia o asuntos policiales, mientras que 78 se dedicaban principalmente a la información política. Además, 24 periodistas continúan desaparecidos, de los 43 casos registrados por la organización durante ese periodo.

RSF documenta agresiones contra periodistas tras muerte del “Mencho”

El reporte también incluye las agresiones registradas el 22 de febrero de 2026, después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, quien encabezaba el CJNG. Según los datos de RSF, ocho periodistas fueron agredidos, amenazados o despojados de su material mientras cubrían los hechos violentos derivados del operativo de las fuerzas de seguridad.

La organización también recuperó un mensaje atribuido al grupo criminal, difundido en un video en agosto de 2021, en el que declaró: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”.

Para RSF, las amenazas, los secuestros, la tortura y los asesinatos forman parte de los mecanismos con los que el CJNG busca imponer la ley del silencio y controlar la información.

La inclusión del cártel en la lista de “depredadores de la prensa” expone los riesgos que enfrentan los periodistas en México. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, el país ocupa el lugar 122 de 180.

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