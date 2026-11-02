¿De qué se acusa a Inés Gómez Mont? FGR explica la presunta red de empresas fantasma y desvío de dinero público

Inés Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales dinero de un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma, informó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). La investigación involucra contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el organismo responsable de los centros penitenciarios federales.

De acuerdo con la fiscal, los recursos provenían del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y habrían sido desviados y triangulados hasta llegar a las cuentas de la exconductora, detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias.

“Inés N habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos”, señaló Godoy.

Inés Gómez Mont busca amparo en Estados Unidos Foto: Cuartoscuro

¿Cómo habría funcionado el esquema investigado por la FGR?

La fiscal explicó que la investigación apunta al uso de empresas fantasma para simular operaciones, desviar dinero público y ocultar su destino. El esquema se habría articulado en torno a contratos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, cuyos recursos están destinados a la seguridad de ese sistema.

Los 2 mil 450 millones de pesos corresponden al monto aproximado de los contratos vinculados con el esquema investigado.

La acusación fiscal incluye más de 13 millones de pesos en impuestos

Además del presunto desvío, la FGR acusa a la exconductora de declarar ingresos inferiores a los que habría obtenido durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

“Habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos”.

La fiscal confirmó que Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, emitidas por jueces federales mexicanos. Una corresponde a su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos son por defraudación fiscal equiparada.

¿Qué pasaría si Inés Gómez Mont es deportada a México?

Godoy aclaró que su detención en Estados Unidos obedece a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de ese país. Sin embargo, desde septiembre de 2025, México solicitó su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal correspondiente.

La FGR agregó que, en las últimas semanas, intercambió información con autoridades estadounidenses y entregó las órdenes de aprehensión vigentes.

“De determinarse su deportación, la fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró.

Godoy puntualizó que Inés Gómez Mont goza de la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.

Cronología del caso Inés Gómez Mont

2 de noviembre de 2026: la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, giradas por jueces federales.

Una de ellas corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con presunta defraudación fiscal equiparada.

Según las indagatorias de la FGR, la exconductora presuntamente habría recibido dinero de origen ilícito, derivado del supuesto desvío y la triangulación de recursos públicos a través de empresas fantasma. Asimismo, se le acusa de no haber pagado más de 13 millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

2 de noviembre de 2026: la exconductora permanece bajo custodia del ICE en Estados Unidos, hasta esta fecha, la FGR no había informado públicamente una fecha para su traslado a México ni precisado los detalles del procedimiento que seguirá para que comparezca ante las autoridades mexicanas.

La Fiscalía señaló que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

30 de octubre de 2026: la FGR confirmó la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, como resultado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

30 de septiembre de 2026: la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, la mandataria señaló que el Gobierno de México solicitaría una explicación sobre la decisión y buscaría la reactivación de las alertas internacionales.

24 de septiembre de 2025: Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en Miami, Florida, posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza, mientras continuó su procedimiento migratorio.

26 de marzo de 2025: la UIF informó que el Poder Judicial confirmó la eliminación de ambos de la Lista de Personas Bloqueadas, sin embargo, la dependencia señaló que las órdenes de aprehensión en su contra continuaban vigentes.

10 de marzo de 2025: el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

4 de marzo de 2025: en cumplimiento de la resolución judicial, la UIF instruyó reanudar los servicios financieros de la pareja.

29 de noviembre de 2023: un juzgado concedió un amparo a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga para que fueran eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

20 de enero de 2022: la FGR difundió el comunicado 026/22, en el que detalló que la investigación contemplaba dos contratos relacionados con centros federales de readaptación social, cuyo valor conjunto ascendía a 2 mil 950 millones de pesos.

Según la Fiscalía, se habrían utilizado comprobantes fiscales para simular operaciones comerciales y servicios que no se realizaron.

29 de octubre de 2021: un juez habría girado una segunda orden de aprehensión contra la exconductora por el delito de defraudación fiscal equiparada, la información sobre este mandato judicial se hizo pública en julio de 2022.

19 de octubre de 2021: se informó que la Interpol emitió fichas rojas contra la pareja, a petición de las autoridades mexicanas, para localizarlos en distintos países.

#FGRInforma: En 2019 inició carpeta de investigación contra Víctor “A”, Inés “G”, Edgardo “V”, Rosario “A”, Margarita “C", Ricardo “P”, Mauricio “R”, por posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.1/2 https://t.co/fSOcTBP1gi pic.twitter.com/kfPwzrrHWm — FGR México (@FGRMexico) January 21, 2022

Septiembre de 2021: se dieron a conocer las órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Noviembre de 2019: la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, otras cinco personas y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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