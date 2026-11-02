Beca Rita Cetina: así puedes consultar si aprobaron tu solicitud en el buscador del programa

Entrega de la Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina para primaria y secundaria permite consultar los resultados de las solicitudes de 2026. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez habilitó el Buscador Becas Bienestar, una herramienta digital para saber si la solicitud de apoyo para uniformes y útiles escolares fue aprobada.

El resultado se puede consultar en línea con el folio que aparece en el comprobante generado al finalizar el registro.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca Rita Cetina?

Para saber si tu hija o hijo fue seleccionado para recibir el apoyo, debes ingresar al portal oficial y seguir estos pasos:

Entra al sitio Buscador Becas Bienestar. Selecciona la opción “Soy humano” para confirmar que no eres un robot. Resuelve los captchas que aparezcan en pantalla. Escribe el folio de tu solicitud. Da clic en “Buscar” para conocer el resultado.

¿Qué hacer si perdiste el folio de la beca?

Si ya no tienes el comprobante de registro, todavía puedes recuperarlo en la página: www.becaritacetina.gob.mx.

En caso de que el registro se haya realizado mediante el FUBEB y no cuentes con un folio, deberás acudir a la entrega de tarjetas de tu hija o hijo.

Si la solicitud fue aprobada, la tarjeta estará lista para entregarse en ese momento.

¿Qué significa si mi solicitud sigue en validación?

Si el Buscador Becas Bienestar indica que la solicitud está en proceso de validación, significa que todavía no hay un resultado definitivo.

En este caso, la recomendación de la Coordinación Nacional de Becas es revisar constantemente la plataforma hasta que aparezca una respuesta.

Por otro lado, si la solicitud aparece como no elegible, el sistema mostrará el motivo del rechazo. Las familias deberán revisar la información y realizar la aclaración ante las instancias correspondientes.

¿Puedo solicitar nuevamente la Beca Rita Cetina?

Sí. Si tu hija o hijo continúa estudiando la primaria, podrás solicitar nuevamente el apoyo durante el próximo periodo de incorporación.

En cambio, si ingresa a secundaria, podrá solicitar la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de ese nivel educativo.

Los requisitos, criterios de selección y motivos de rechazo pueden consultarse en las Reglas de Operación 2026.

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