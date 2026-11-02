México registra 266 homicidios en última semana de octubre; Edomex vuelve a encabezar cifras con 39 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la última semana de octubre de 2026, México registró 266 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Estado de México encabezó la lista nacional con 39 casos.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 116 homicidios, de los cuales 36 se registraron el viernes 30 de octubre; 41 el sábado 31 y 39 el domingo 1 de noviembre.

La SSPC registró 266 asesinatos entre el lunes 26 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026, cifras iguales a la de la semana anterior.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Estado de México: 39

Homicidios por día y estados con más denuncias:

26 de octubre: 34

Baja California: 5

Michoacán: 5

Edomex: 4

27 de octubre: 49

Sinaloa: 12

Guanajuato: 4

Edomex: 4

28 de octubre: 34

Guanajuato: 6

Edomex: 4

Sinaloa: 2

29 de octubre: 33

Edomex: 4

Baja California: 3

Sinaloa: 3

30 de octubre: 36

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

Edomex: 3

31 de octubre: 41

Edomex: 9

Guanajuato: 5

Sinaloa: 3

1 de noviembre: 39

Edomex: 11

Sinaloa: 7

Baja California: 5

Total en la semana: 266

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 44 mil 553 homicidios dolosos.

Se disparan homicidios en Sinaloa en octubre

Durante la última semana de octubre, Sinaloa registró 31 homicidios, cifra que lo ubicó en el segundo lugar nacional, sólo por debajo del Estado de México, que reportó 39 casos.

En el acumulado de octubre, Sinaloa sumó 155 asesinatos, también la segunda cifra más alta del país, detrás del Estado de México, con 160. Sin embargo, los 155 casos representan el registro mensual más elevado en Sinaloa en lo que va de 2026.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Septiembre: 114

Octubre: 155

Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en octubre de 2026 fueron los siguientes:

Edomex: 160

Sinaloa: 155

Guanajuato: 124

Baja California: 76

Chihuahua: 73

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