Renuncian otros 12 cercanos a Taddei; INE analiza facultades para denunciar a exconsejera presidenta

Señalan de presuntas irregularidades a Guadalupe Taddei. Foto: Cuartoscuro

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó sobre las renuncias voluntarias de otras 12 personas, todas de la Oficina de la Presidencia del del Instituto Nacional Electoral, tras la salida de Guadalupe Taddei en medio de señalamientos en su contra.

Con las renuncias que se presentaron la noche del martes, suman ya 15 los cercanos a Guadalupe Taddei que han renunciado a sus cargos dentro del INE.

Entre éstos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina, quien antes de ocupar ese cargo formaba parte del Gobierno federal de Morena.

“Ya hemos recibido renuncias voluntarias, éstas ya se han presentado de manera formal. En este momento, la más importante que les interese saber es el jefe de oficina que ayer tuvo algunos cuestionamientos en la mesa del Consejo General”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional

Blanca Cruz advirtió que antes de aceptar las renuncias, deben pasar por un escrutinio.

“Se tendrá que dar vista al Órgano Interno de Control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular porque éste es un dato que necesitamos conocer para el tratamiento que se da a las renuncias”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional

Quien no se separará del cargo, por ahora, es el actual secretario ejecutivo, Carlos Roberto Félix López, también impuesto por la exconsejera presidenta Taddei.

“Se encuentra en funciones como se los decía el día de ayer, también por supuesto está sometido a esta revisión que se hará desde la secretaría Ejecutiva a todas las titularidades de las áreas”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional

INE analiza si puede presentar denuncias contra Taddei

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza de manera urgente si cuenta con facultades legales para presentar denuncias o dar vista a otras autoridades por presuntas irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, informó que el instituto revisa sus atribuciones para determinar qué acciones puede emprender y, en su caso, contribuir al deslinde de responsabilidades.

“Si termina evaluándose jurídicamente que también tenemos la responsabilidad de dar alguna vista, se tendrá que dar”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional.

Cruz García explicó que el INE evalúa si debe informar preventivamente a otras autoridades sobre las situaciones detectadas.

“Analizar también si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva, insisto, nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, es decir, de manera preventiva, ‘yo te pongo de conocimiento que tenemos tal o cual situación’ y que se deslinden responsabilidades”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional.

La presidenta provisional precisó que el organismo puede poner en conocimiento de otras instancias determinadas situaciones para que se revisen y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

“Tenemos que revisar cuál es nuestra atribución como Consejo General y qué podemos hacer para poderle dar el cauce”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional

Blanca Cruz prevé definir acciones en breve

Cruz García indicó que la revisión jurídica se realiza con urgencia y que el Consejo General ya cuenta con un primer avance del documento que delimitará las posibles acciones del instituto.

“No vamos a tardar mucho en determinarlo, incluso estamos valorando este delineado, incluso hoy tuvimos un primer avance o borrador, vamos a estarlo puliendo, eso debe quedar en breve, sabemos la urgencia”. Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional.

La funcionaria explicó que este análisis forma parte de los primeros acuerdos alcanzados tras asumir la presidencia provisional del INE la noche del martes.

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