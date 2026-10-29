Noticias de hoy 28 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 28 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Chocan trenes: hay 68 muertos

Al menos 68 personas murieron tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Madrid. Es el segundo accidente ferroviario grave ocurrido en España este año.

Abaten al “Chuy Peñuelas”

Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas” fue abatido por la Marina en Sinaloa. Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por su captura.

Sorteo de El Buen Fin

El SAT repartirá 500 millones de pesos en premios durante El Buen Fin; para participar, las compras deberán ser de al menos 250 pesos con tarjeta.

Bolsonaro se dice presidente

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro aseguró ser el verdadero presidente de Brasil, y denunció un supuesto fraude electoral en la victoria de Lula; sin embargo, más tarde se dijo líder.

Fed mantiene tasas

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés entre 3.75 y 4%, a días de las elecciones legislativas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.