La SRE libera citas para la nacionalidad mexicana cada semana: cómo puedes buscarlas

SRE saca citas para obtener nacionalidad mexicana. Foto: Envato.

Conseguir una cita para obtener la nacionalidad mexicana puede convertirse en una carrera contra el tiempo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que liberará espacios semanalmente para iniciar el trámite de naturalización, aunque la atención se mantiene, por el momento, en la Ciudad de México debido a problemas con el sistema oficial.

La recomendación es consultar directamente el portal de la dependencia y tener los documentos preparados antes de iniciar el registro.

¿Dónde consultar las citas para obtener la nacionalidad mexicana?

La SRE publica las instrucciones y avisos sobre la disponibilidad de citas en su portal oficial para iniciar el trámite de naturalización.

En el aviso consultado para octubre de 2026, la dependencia confirma que las citas se liberarán semanalmente. Sin embargo, no establece en ese comunicado un día y una hora fijos para cada apertura semanal.

Por eso, no basta con esperar una fecha anunciada en redes sociales. Conviene revisar periódicamente la página oficial, donde la SRE informa sobre los cambios y las condiciones para solicitar un espacio.

El proceso se realiza mediante el Sistema Integral de Nacionalidad y Naturalización (SINNA). Según la información oficial, las citas están disponibles únicamente en la Ciudad de México mientras persistan las intermitencias del sistema y los problemas técnicos en oficinas de otras entidades.

¿Cómo encontrar disponibilidad para una cita de naturalización?

El procedimiento requiere completar un preregistro antes de seleccionar el día y la hora de atención. Para evitar contratiempos, sigue estos pasos:

Entra al portal de la SRE. Accede a la sección de obtención de citas para naturalización Registra tu correo electrónico. Utiliza una dirección a la que tengas acceso para recibir el enlace que permite continuar con el proceso Completa el preregistro en SINNA. Llena los campos solicitados y verifica que tus datos sean correctos Descarga el formato DNN-3. El sistema te permitirá continuar con la selección de fecha y hora, según la disponibilidad Confirma tu cita. Revisa tu correo electrónico para comprobar que recibiste la confirmación y el folio correspondiente

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en su guía para obtener una cita de naturalización, advierte que el preregistro debe realizarse desde una computadora, no desde un celular o una tableta. También recomienda verificar que la CURP esté vigente y que los datos ante el Instituto Nacional de Migración (INM) estén actualizados.

¿Qué hacer si no aparecen fechas disponibles?

Encontrar el calendario sin espacios puede resultar frustrante, especialmente para quienes necesitan organizar un viaje desde otro estado. Pero eso no significa necesariamente que el trámite esté suspendido.

La SRE explica que, debido a la alta demanda, cuando el calendario aparece en blanco, las citas del mes en curso están agotadas. En ese escenario, revisa los avisos oficiales para identificar cuándo se liberarán nuevos espacios. Evita confiar en fechas compartidas sin una confirmación de la dependencia.

También conviene preparar con anticipación los documentos correspondientes a tu modalidad de naturalización. Así podrás completar el registro cuando encuentres una fecha disponible, sin perder tiempo buscando información básica.

La cita para obtener la nacionalidad mexicana es gratuita

Hay un punto que merece especial atención: la SRE señala expresamente que la cita es gratuita y que no autoriza gestores ni páginas externas para asignar espacios. Desconfía de cualquier persona que prometa garantizar una fecha a cambio de dinero. La dependencia tampoco ofrece citas manuales ni permite transferir una reservación a otra persona.

Antes de desplazarte a la Ciudad de México o realizar algún pago relacionado con el trámite, consulta las instrucciones oficiales y confirma qué documentos exige tu modalidad.

Para quienes llevan meses intentando conseguir una cita, la liberación semanal abre una oportunidad para volver a revisar el sistema. La disponibilidad, sin embargo, no está garantizada: mantenerse atentos a los avisos de la SRE y completar correctamente el preregistro puede evitar errores justo cuando aparezca el espacio que necesitan.

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