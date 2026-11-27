La violencia estructural contra las mujeres ocurre cuando las desigualdades sociales y las deficiencias institucionales limitan el ejercicio pleno de sus derechos y oportunidades, incluso sin que exista una agresión directa o un responsable visible. Se manifiesta a través de prácticas discriminatorias y condiciones que perpetúan la desigualdad de género y dificultan el acceso a la educación, la salud y la justicia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Flor Aidé Rodríguez Campos, abogada y directora de Repara Lumea A.C., sociedad civil enfocada en prevenir y reparar la violencia sexual y de género, comentó que las deficiencias institucionales generan desconfianza entre las víctimas y pueden alejarlas de los mecanismos de denuncia.

En México, el problema ocurre en un contexto en el que 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿Qué es la violencia estructural contra las mujeres y cómo influye en la desconfianza en las autoridades y el sistema de justicia?

Foto: Omar Hernández

Como ya se mencionaba, a diferencia de una agresión física o verbal, la violencia estructural se presenta mediante desigualdades, prácticas y deficiencias sociales e institucionales que impiden que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos. Al explicar este concepto, Rodríguez Campos lo resumió en entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, como un impedimento para gozar plenamente de esos derechos:

“Podríamos decir que es aquella que no permite que nuestros derechos los gocemos de forma plena”. Flor Aidé Rodríguez Campos, abogada y directora ejecutiva de Repara Lumea A.C.

Entre los ejemplos mencionó la falta de personal en los ministerios públicos, la ausencia de capacitación con perspectiva de género y las dificultades que enfrentan las mujeres de comunidades alejadas para trasladarse a presentar una denuncia.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la especialista, estas condiciones pueden desincentivar las denuncias, pues cuando las mujeres acuden a las autoridades para pedir ayuda, algunas enfrentan nuevas formas de violencia: sus testimonios son cuestionados, reciben atención de personal sin sensibilidad y deben atravesar procedimientos que pueden prolongarse durante meses o incluso años. Algunas de las frases que suelen recibir son según la abogada:

“¿Estás segura que lo quieres hacer? ¿No lo vas a perdonar? ¿No vas a cambiar de opinión? ¿No te vas a desistir? ¿No te vas a cansar?”. Flor Aidé Rodríguez Campos, abogada y directora ejecutiva de Repara Lumea A.C.

Estas prácticas pueden provocar que las víctimas desistan de denunciar o pierdan la confianza en las instituciones, tal como lo demuestra la ENDIREH 2021, donde se indica que entre ocho y nueve de cada diez mujeres que experimentaron violencia física o sexual no solicitaron apoyo ni presentaron una denuncia, dependiendo del ámbito en el que ocurrieron las agresiones.

Gráfico de ENVIPE 2026

Sobre esto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, destacó que tres de las principales razones de por qué las personas no denundian se relacionan con la desconfianza en las autoridades:

No reconocerse como víctimas

Considerar que el daño fue irrelevante

Falta de confianza en las autoridades

Pérdida de tiempo que implica la denuncia

Evitar ser sujetos de chantaje o por corrupción de las autoridades

Dichos datos agregan que si la víctima siente temor o desconfianza de la autoridad y omite la denuncia, esos delitos no son registrados y, por lo tanto, no se dimensiona el tamaño real de la delincuencia.

Para Rodríguez Campos, reducir estas barreras implica transformar la manera en que las instituciones reciben, atienden y acompañan a las víctimas.

Fiscalías: obstáculos para investigar la violencia contra las mujeres

Foto: Uno TV

La presentación de una denuncia tampoco garantiza que las víctimas obtengan justicia, pues según la abogada las fiscalías y los procesos de investigación son otro de los principales puntos críticos en la violencia estructural, ya que la falta de personal y de capacitación especializada provoca que, en ocasiones, las propias víctimas o sus familiares tengan que reunir información, buscar elementos para las investigaciones y presionar para que sus casos avancen.

“En la sociedad civil organizada estamos haciendo el trabajo que le correspondería a las instituciones”. Flor Aidé Rodríguez Campos, abogada y directora ejecutiva de Repara Lumea A.C.

Ante esta situación se representa una doble afectación, pues además de enfrentar las consecuencias de la agresión, las mujeres deben realizar esfuerzos adicionales para conseguir que las autoridades investiguen.

Sobre ello, Rodríguez Campos, precisó que si bien la creación de fiscalías especializadas y programas de atención son un avance, no es suficiente si no cuentan con recursos para operar y personal capacitado. “Lo que necesitan estas instituciones … necesita de algo fundamental … que es presupuesto”, sostuvo.

Su planteamiento coincide con el llamado realizado por Naciones Unidas con motivo del 25N de 2026 (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), que solicita a los estados fortalecer las unidades especializadas de investigación, garantizar recursos para aplicar las leyes y mejorar el acceso a los servicios de protección y asistencia jurídica. Naciones Unidas en México

Para la abogada, la erradicación de la violencia contra las mujeres no puede limitarse a iluminar edificios de naranja o emitir mensajes institucionales cada 25 de noviembre, ya que requiere instituciones capaces de responder eficazmente durante todo el año.

16 Días de Activismo: recuperar la confianza y garantizar justicia

Foto: Getty Images

En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se desarrollan del 25 de noviembre al 10 de diciembre, la campaña “ÚNETE de Naciones Unidas” sostiene el lema: “Alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia”.

La iniciativa busca visibilizar la necesidad de combatir la impunidad y garantizar que las mujeres, independientemente de su origen o condición socioeconómica, tengan acceso a mecanismos efectivos de protección.

Rodríguez Campos destacó también la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento jurídico, la difusión de información y la orientación a quienes enfrentan situaciones de violencia.

Finalmente detalló que erradicar la violencia estructural implica no solamente prevenir las agresiones, sino transformar las condiciones que dificultan que las mujeres puedan salir de ellas y acceder a la justicia.

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