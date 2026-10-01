Reforma de nacionalidad única supera los 17 congresos necesarios: qué estados la han aprobado y qué sigue

Sólo 21 estados a favor de la Reforma de nacionalidad única. Foto: Getty

La reforma constitucional que propone establecer el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya cuenta con 21 votos aprobatorios de legislaturas locales, de acuerdo con el seguimiento del Senado.

La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y fue aprobada por el Senado el 29 de septiembre de 2026, después de haber sido avalada previamente por la Cámara de Diputados. Ahora continúa el proceso de aprobación en las legislaturas de las entidades federativas.

Foto: Senado de la república

¿Qué propone la reforma de nacionalidad única?

El proyecto plantea que, para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de cumplir con los requisitos constitucionales correspondientes, se tenga nacionalidad mexicana exclusiva. En caso de contar con otra nacionalidad, la propuesta establece que la persona deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidata o candidato.

El proyecto también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo. Entre ellas, no adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad o pasaportes expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o solicitar protección diplomática de otro país.

La reforma, por tanto, no plantea eliminar de manera general la doble nacionalidad para todos los mexicanos, sino establecer un requisito específico para quienes busquen ocupar determinados cargos del Poder Ejecutivo.

¿Cuántos estados han aprobado la reforma?

Hasta el corte reportado por el Senado, 21 de las 32 legislaturas estatales y la Ciudad de México han emitido un voto aprobatorio para la reforma.

Entre las entidades que ya han avalado la propuesta se encuentran Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, Colima, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Sonora, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Yucatán, Tlaxcala y Michoacán, además de otra legislatura que aparece contabilizada en el registro oficial del Senado.

El Senado mantiene un apartado específico para registrar los votos que recibe de los congresos locales dentro del procedimiento de reformas constitucionales. Este seguimiento permite conocer cuántas legislaturas han aprobado o rechazado cada modificación.

¿Qué falta para que entre en vigor?

Después de reunir la mayoría requerida de legislaturas, todavía deben cumplirse las formalidades correspondientes del proceso constitucional, incluida la declaratoria y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, el propio proyecto contempla disposiciones transitorias para determinar cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas.

De acuerdo con la información publicada sobre el dictamen aprobado por el Senado, el nuevo requisito relacionado con los procesos electorales tendría aplicación a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no se plantea que la modificación opere para las elecciones de gubernaturas de 2027.

¿Cuántos estados se necesitan para aprobar una reforma constitucional?

El artículo 135 de la Constitución establece que las reformas constitucionales requieren, además de la aprobación del Congreso de la Unión, el voto favorable de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

Al considerar 32 legislaturas, la mayoría requerida es de 17.

Con 21 votos aprobatorios, la reforma ya supera ese mínimo; sin embargo, esto no significa por sí solo que las nuevas reglas ya estén vigentes.

El Senado explica que, una vez recibidos los votos suficientes de las legislaturas locales, corresponde realizar la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional y continuar con las etapas posteriores del procedimiento.

Foto: Senado de la república

¿La reforma ya prohíbe tener doble nacionalidad?

No. Mientras el proceso constitucional no concluya y las nuevas disposiciones no entren en vigor, la reforma debe entenderse como una propuesta aprobada por el Congreso de la Unión y en proceso de validación por las legislaturas locales.

El cambio planteado tampoco establece una prohibición general para que los mexicanos tengan otra nacionalidad. La condición se dirige a quienes aspiren a los cargos ejecutivos contemplados en los artículos 82, 116 y 122.

La discusión legislativa ha generado posiciones encontradas. Mientras Morena, PT y PVEM han defendido la nacionalidad única como un requisito relacionado con el ejercicio de los principales cargos ejecutivos, legisladores de oposición han cuestionado sus posibles efectos sobre los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

Por ahora, el dato central del proceso es que 21 legislaturas han emitido voto aprobatorio, por encima de las 17 necesarias para alcanzar la mayoría prevista en el artículo 135 constitucional; aún deben cumplirse las etapas formales para concluir el procedimiento.

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