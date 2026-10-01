Pena de muerte: ¿qué países registran más ejecuciones en el mundo?

Pena de muerte en el mundo. Foto: AFP | Ilustrativa

En 2025 se registraron al menos 2 mil 707 ejecuciones en 17 países, un aumento de 78% respecto a las mil 518 documentadas en 2024, informó Amnistía Internacional.

Las naciones en donde hubo ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Estados Unidos, Egipto, Somalia, Kuwait, Singapur, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Sudán del Sur, Taiwán, Irak, Corea del Norte y Vietnam.

La organización señaló que se trata de la cifra anual más alta que ha registrado desde 1981, cuando documentó 3 mil 191 ejecuciones.

Estos datos no incluyen las ejecuciones que se cree ocurrieron en China, debido a que la información es considerada secreto de Estado.

¿Qué países registraron más ejecuciones?

De acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional, China continúa siendo considerado como el “principal ejecutor a nivel mundial”. Sin embargo, la organización no puede establecer una cifra debido a la falta de información pública.

“Se cree que miles de personas han sido condenadas a muerte y ejecutadas, al persistir las autoridades en el uso de la pena de muerte para enviar un mensaje político”. Amnistía Internacional

La organización destacó los 10 países con más ejecuciones en 2025:

China: la cifra se mantiene en secreto, aunque se estiman miles de ejecutados

Irán , con 2 mil 159 ejecuciones

, con Irak Amnistía Internacional tiene la certeza de que hubo más de una ejecución, pero no fue posible determinar una cifra mínima fidedigna



Amnistía Internacional tiene la certeza de que hubo más de una ejecución, pero no fue posible determinar una cifra mínima fidedigna Arabia Saudí , con 356

, con 356 Yemen , con 51

, con 51 Estados Unidos , con 47



, con 47 Egipto, con 23

Somalia con 17 (aunque se estima, pueden ser más)

Corea del Norte

Vietnam

“De los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2025, los 10 que figuran en el mapa lo han hecho de forma ininterrumpida en los últimos cinco años”. Amnistía Internacional.

La organización destacó que, en el caso de Irak, Vietnam y Corea del Norte, las cifras no pueden ser confirmadas, pues se mantienen bajo secreto de las autoridades. Sin embargo, destacaron que se contó con información que presume un número considerable de aplicación en la pena de muerte.

Si bien no se encontraron dentro de los 10 países que más penas de muerte aplicaron en 2025, Amnistía Internacional también revela que se concretaron ejecuciones en:

Kuwait: 17

Singapur: 17

Afganistán: 6



Emiratos Árabes Unidos: 3

Japón: 1

Sudán del Sur: 1

Taiwán: 1

En países como Egipto, las ejecuciones registradas casi se duplicaron, pasando de 13 en 2024 a 23 en 2025.

En el caso de Estados Unidos, donde la inyección letal falló en el caso de Christa Pike, las ejecuciones se repartieron en 11 estados:

Alabama, con 5

Arizona, con 2

Florida, con 19



Indiana, con 2

Luisiana con 1

Misisipi con 2



Misuri, con 1

Oklahoma, con 2

Carolina del Sur, con 5



Tennessee, con 3

Texas, con 5

La organización destacó que las “autoridades de Florida llevaron a cabo el número más alto de ejecuciones anuales (19) registradas en el estado desde 1972”.

En 2025, se registraron al menos 2 mil 334 nuevas condenas a muerte en 48 países, frente al menos 2 mil 87 en 46 países en 2024.

Drogas, ejecuciones públicas y menores

Amnistía documentó, al menos, mil 257 ejecuciones por delitos relacionados con drogas en cinco países. Esta cifra representa 46% de las ejecuciones registradas y casi duplica las 637 de 2024.

La organización también registró al menos 17 ejecuciones públicas, seis en Afganistán y 11 en Irán.

Además, tres personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años: una en Irán y dos en Arabia Saudí.

Los métodos utilizados durante 2025 incluyeron decapitación, ahorcamiento, inyección letal, arma de fuego y asfixia con gas nitrógeno.

Al concluir el año, 113 países habían abolido totalmente la pena de muerte, mientras que 145 la habían eliminado de la legislación o dejado de aplicarla en la práctica.

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