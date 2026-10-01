¿Quieres aumentar tu ahorro del Infonavit? Puedes aportar por tu cuenta

Así puedes aumentar tu ahorro del Infonavit. Foto: Getty/Cuartoscuro

Si quieres incrementar tu ahorro en el Infonavit, puedes hacerlo por tu cuenta mediante Aportaciones Extraordinarias, incluso si actualmente no tienes una relación laboral formal.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) señala que cualquier derechohabiente con Número de Seguridad Social (NSS) puede realizar estos depósitos, tenga o no aportaciones de un patrón.

¿Cuánto puedes aportar al Infonavit en 2026?

Durante 2026, el monto máximo permitido para las Aportaciones Extraordinarias es de 11 mil 814 pesos al mes.

Estos depósitos se acumulan en la Subcuenta de Vivienda y generan los rendimientos correspondientes, de acuerdo con la tasa que determine el Infonavit.

Además, las aportaciones que hagas por tu cuenta no sustituyen el dinero que debe entregar tu patrón. Cuando existe una relación laboral formal, el empleador debe aportar al Infonavit el equivalente al 5% del salario diario integrado, de manera bimestral.

¿Cómo hacer aportaciones extraordinarias al Infonavit?

El trámite se realiza desde Mi Cuenta Infonavit y requiere seguir estos pasos:

Registrarte en Mi Cuenta Infonavit. Entrar a la sección Mi Ahorro. Seleccionar la opción Haz Aportaciones Extraordinarias. Indicar el monto que deseas pagar, sin superar el límite mensual. Generar la ficha de pago. Realizar el depósito mediante los medios autorizados que aparecen en la ficha o utilizar CoDi desde el celular.

Para completar el proceso, es importante que tus datos personales estén actualizados. El Infonavit recomienda verificar información como el RFC, nombre completo y CURP.

¿Para qué sirven las aportaciones al Infonavit?

El dinero que deposites se suma a tu Subcuenta de Vivienda. Si posteriormente solicitas un crédito, esas aportaciones también pueden sumarse al monto del financiamiento que te otorgue el Instituto.

En caso de llegar a la edad de retiro y contar con una resolución de pensión del IMSS, las aportaciones extraordinarias que tengas en tu Subcuenta de Vivienda pueden solicitarse de vuelta, junto con las aportaciones realizadas por tu patrón.

El Infonavit establece que las Aportaciones Extraordinarias están fundamentadas en el último párrafo del artículo 59 de su ley.

¿Quién puede hacer aportaciones extraordinarias?

El beneficio está disponible para cualquier derechohabiente que tenga NSS, independientemente de si cuenta actualmente con un empleo formal o de si recibe aportaciones patronales.

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