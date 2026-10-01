EE. UU. entrega a México a más de 20 fugitivos por homicidio y otros delitos; ya suman más de 350

Estados Unidos entrega a México más de 20 fugitivos. Foto: X @USAmbMex

Estados Unidos entregó a más de 20 fugitivos a las autoridades mexicanas, informó este jueves el embajador estadounidense Ronald Johnson. Con esta nueva entrega, suman más de 350 personas devueltas a México desde el inicio de la administración de Donald Trump, en 2025, según el funcionario.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Johnson señaló que las personas entregadas son buscadas por delitos graves, entre ellos vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas.

Más de 350 fugitivos han sido entregados a México desde 2025

El nuevo anuncio representa un aumento respecto al último dato difundido por el embajador el 15 de junio de 2026, cuando informó que Estados Unidos había transferido a México a 313 personas buscadas por las autoridades mexicanas.

More than 20 additional fugitives wanted in Mexico have been turned over to Mexican authorities, adding to the more than 350 already returned since the start of @POTUS @realDonaldTrump’s Administration. They are wanted for serious crimes including ties to narcoterrorist… pic.twitter.com/JFpvYCXiOU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 1, 2026

Con el reporte más reciente, la cifra pasó de 313 a más de 350 fugitivos entregados desde el inicio de la administración de Donald Trump.

En aquella ocasión, Johnson también informó sobre la captura y entrega a México de un ciudadano mexicano buscado por delitos relacionados con prostitución de una menor y agresión sexual.

¿Por qué delitos son buscados los fugitivos entregados a México?

De acuerdo con el mensaje más reciente del embajador, entre los delitos por los que son buscadas las personas entregadas se encuentran:

Vínculos con organizaciones narcoterroristas

Asesinato

Lavado de dinero

Secuestro

Intento de asesinato

Agresión

Robo

Violencia doméstica

Posesión de drogas

Delitos relacionados con drogas peligrosas

En el reporte anterior también se mencionaron personas buscadas por homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones narcoterroristas.

EE. UU. y México mantienen cooperación en materia de seguridad

Ronald Johnson señaló que las devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos entre México y Estados Unidos para que las personas buscadas enfrenten los procesos correspondientes ante las autoridades mexicanas.

El embajador sostuvo que la cooperación entre ambos países busca evitar que personas señaladas por delitos graves encuentren refugio fuera de México.

Johnson afirmó que las entregas buscan enviar el mensaje de que, independientemente de dónde huyan las personas buscadas, serán localizadas y llevadas ante la justicia.

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