EE. UU. entrega a México a más de 20 fugitivos por homicidio y otros delitos; ya suman más de 350
Ronald Johnson informó que los fugitivos son buscados en México por delitos graves y se suman a los más de 350 devueltos desde 2025
Estados Unidos entregó a más de 20 fugitivos a las autoridades mexicanas, informó este jueves el embajador estadounidense Ronald Johnson. Con esta nueva entrega, suman más de 350 personas devueltas a México desde el inicio de la administración de Donald Trump, en 2025, según el funcionario.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Johnson señaló que las personas entregadas son buscadas por delitos graves, entre ellos vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas.
Más de 350 fugitivos han sido entregados a México desde 2025
El nuevo anuncio representa un aumento respecto al último dato difundido por el embajador el 15 de junio de 2026, cuando informó que Estados Unidos había transferido a México a 313 personas buscadas por las autoridades mexicanas.
Con el reporte más reciente, la cifra pasó de 313 a más de 350 fugitivos entregados desde el inicio de la administración de Donald Trump.
En aquella ocasión, Johnson también informó sobre la captura y entrega a México de un ciudadano mexicano buscado por delitos relacionados con prostitución de una menor y agresión sexual.
¿Por qué delitos son buscados los fugitivos entregados a México?
De acuerdo con el mensaje más reciente del embajador, entre los delitos por los que son buscadas las personas entregadas se encuentran:
- Vínculos con organizaciones narcoterroristas
- Asesinato
- Lavado de dinero
- Secuestro
- Intento de asesinato
- Agresión
- Robo
- Violencia doméstica
- Posesión de drogas
- Delitos relacionados con drogas peligrosas
En el reporte anterior también se mencionaron personas buscadas por homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones narcoterroristas.
EE. UU. y México mantienen cooperación en materia de seguridad
Ronald Johnson señaló que las devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos entre México y Estados Unidos para que las personas buscadas enfrenten los procesos correspondientes ante las autoridades mexicanas.
El embajador sostuvo que la cooperación entre ambos países busca evitar que personas señaladas por delitos graves encuentren refugio fuera de México.
Johnson afirmó que las entregas buscan enviar el mensaje de que, independientemente de dónde huyan las personas buscadas, serán localizadas y llevadas ante la justicia.
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