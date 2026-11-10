Pensión IMSS: ¿Qué familiares pueden recibirla tras la muerte del titular?

Concubinas tienen derecho a pensión IMSS por viudez. Fotos: Cuartoscuro

Los familiares tienen derecho a recibir la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la muerte del titular, pero esta no se hereda automáticamente.

El fallecimiento de una persona asegurada o pensionada puede dar lugar a una pensión para sus beneficiarios legales, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley del Seguro Social.

De esa forma, el IMSS contempla tres tipos de pensión que puede recibir alguno de los familiares tras la muerte del titular:

Pensión de viudez: para la esposa, esposo o, en determinadas circunstancias, concubina o concubinario.

para la esposa, esposo o, en determinadas circunstancias, concubina o concubinario. Pensión de orfandad: para los hijos que cumplan los requisitos de edad, estudios o incapacidad.

para los hijos que cumplan los requisitos de edad, estudios o incapacidad. Pensión de ascendientes: para el padre o la madre que dependían económicamente del asegurado o pensionado, cuando no existan otros familiares con derecho preferente.

Estas prestaciones no significan que la pensión original pase automáticamente a otra persona. Más bien, son pensiones para beneficiarios que deben cumplir varias condiciones previstas, por lo que no se otorgan en todos los casos.

¿Quiénes pueden recibirla tras la muerte y bajo qué condiciones?

Pensión de viudez

Puede solicitarla la esposa o el esposo del asegurado o pensionado fallecido. A falta de cónyuge, también puede acceder la persona que acreditó una relación de concubinato conforme a las condiciones establecidas por el Instituto.

Requisitos

Acreditar el matrimonio o la relación de concubinato.

Si falleció una persona asegurada, comprobar que tenía al menos 150 semanas cotizadas y se encontraba vigente en sus derechos, salvo que la muerte se haya producido por un riesgo de trabajo.

Acreditar que el asegurado se encontraba vigente en sus derechos al momento de la muerte.

Acreditar la dependencia económica del solicitante con el asegurado, cuando corresponda.

Pensión de orfandad

La pensión de orfandad está destinada a los hijos del asegurado o pensionado fallecido.

Requisitos

Hasta los 16 años: los hijos pueden recibirla acreditando el parentesco y la edad.

los hijos pueden recibirla acreditando el parentesco y la edad. De 16 a 25 años: pueden solicitarla si estudian en instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional y no son sujetos del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

pueden solicitarla si estudian en instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional y no son sujetos del Régimen Obligatorio del Seguro Social. Hijos mayores de 16 años con incapacidad: pueden recibirla cuando una enfermedad crónica o discapacidad les impida mantenerse por su propio trabajo, siempre que la incapacidad sea dictaminada por el IMSS.

pueden recibirla cuando una enfermedad crónica o discapacidad les impida mantenerse por su propio trabajo, siempre que la incapacidad sea dictaminada por el IMSS. En los tres casos: Vigencia de derechos y al menos 150 semanas cotizadas

Pensión de ascendientes

El padre o la madre del asegurado o pensionado fallecido también pueden solicitar una pensión, pero deben cumplir condiciones específicas.

Requisitos

Acreditar el parentesco con el titular fallecido.

Comprobar que dependían económicamente de él.

Que no existan cónyuge, hijos o concubina o concubinario con derecho a recibir la pensión.

Cumplir los requisitos de cotización y vigencia de derechos establecidos por el IMSS.

¿Cómo solicitar la pensión tras la muerte del titular?

Los familiares que consideren tener derecho a la pensión del titular tras su muerte pueden iniciar el procedimiento ante el IMSS.

1. Identificar la pensión que corresponde: antes de acudir al Instituto, es necesario determinar si se trata de una pensión de viudez, orfandad o ascendientes.

2. Reunir los documentos:

Identificación oficial vigente del beneficiario.

Acta de defunción del asegurado o pensionado.

Acta de nacimiento para acreditar parentesco.

Acta de matrimonio o documentos que acrediten el concubinato, en caso de pensión de viudez.

Constancia de estudios, para hijos de 16 a 25 años.

Dictamen médico de incapacidad, cuando corresponda.

Documento bancario con cuenta y CLABE a nombre de quien recibirá la pensión.

Comprobante de domicilio, cuando sea requerido.

3. Presentar la solicitud ante el IMSS

Debe entregarse en la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente al domicilio del solicitante.

4. Esperar la resolución

Una vez presentada la solicitud, el IMSS revisará la documentación y determinará si el beneficiario cumple los requisitos para acceder a la pensión. La pensión puede remitirse en un plazo de hasta 12 días hábiles.

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