Violencia escolar: padres y docentes son pieza clave para prevenirla

La prevención de la violencia escolar requiere la participación de padres de familia, docentes y autoridades educativas. Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), advirtió que estas conductas deben detectarse y atenderse antes de que deriven en agresiones entre estudiantes.

En entrevista con A las Nueve en Uno, Israel Sánchez señaló que después de la pandemia identificaron comportamientos violentos entre niñas, niños y adolescentes que regresaron a las aulas. Afirmó que durante ese periodo registraron cerca de 35 suicidios relacionados, según su organización, con problemas de salud mental.

El representante de la UNPF sostuvo que los cambios de conducta no siempre son visibles en casa y que, por ello, es importante mantener comunicación con las escuelas. También señaló que cuando los planteles no cuentan con personal especializado o no atienden los reportes de las familias, las situaciones pueden agravarse.

Plataformas digitales juegan papel importante en violencia escolar

Israel Sánchez consideró necesario establecer protocolos de prevención y capacitar a los docentes para identificar comportamientos violentos, solicitar la intervención de los padres y acompañar a los estudiantes. Añadió que los maestros han solicitado apoyo a las autoridades educativas para atender estos casos.

El presidente de la UNPF también llamó a supervisar el uso de celulares y redes sociales para prevenir la violencia escolar. Advirtió que algunos menores pueden interactuar en plataformas digitales con adultos sin saberlo, por lo que consideró indispensable que las familias acompañen el acceso a estos espacios.

Finalmente, alertó que, de acuerdo con lo que han observado, las conductas violentas han comenzado a presentarse en grados escolares cada vez más tempranos: primero en preparatoria, después en secundaria y ahora con indicios en primaria. Por ello, insistió en que la prevención debe comenzar antes de que ocurran nuevas agresiones.

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