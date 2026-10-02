Sheinbaum destaca aumento de 111% para proyectos de ciencia y tecnología

Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el aumento de 111% en la inversión para ciencia y tecnología, equivalente a mil 676 millones de pesos adicionales respecto a 2025, y señaló que el aumento presupuestal está acompañado de una estrategia para vincular a investigadores, instituciones y universidades en proyectos con objetivos relacionados con el desarrollo nacional.

De acuerdo con lo expuesto, entre los proyectos se encuentra Olinia, en el que participan más de 70 investigadores de distintas universidades públicas para trabajar en electromovilidad. También está Kutsari, enfocado en el desarrollo de semiconductores, y la investigación sobre el origen y posible aprovechamiento integral del sargazo.

Sheinbaum explicó que, bajo el esquema actual, los investigadores de instituciones públicas desarrollan los proyectos y posteriormente se contempla la participación de empresas privadas para una posible producción conjunta.

Proyectos estratégicos de ciencia y tecnología

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que el número de proyectos aprobados aumentó 48%, mientras que las becas y apoyos crecieron 5.8%. Además, el presupuesto de la dependencia aumentó 12.3% entre 2025 y 2026.

La Secihti coordina:

108 Laboratorios Nacionales

27 Centros Públicos de Investigación

2 mil 536 programas en el Sistema Nacional de Posgrados

en el Sistema Nacional de Posgrados 48 mil investigadores del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores 100 mil becas y apoyos para estudiantes

para estudiantes 3 mil 142 proyectos de investigación vigentes

13 proyectos estratégicos

160 patentes, equivalentes al 16% del total nacional

Entre los proyectos estratégicos mencionados se encuentran Olinia, el minivehículo eléctrico mexicano; Kutsari, para impulsar la cadena de semiconductores; Coatlicue, una supercomputadora mexicana; e Ixtli, una constelación satelital de observación terrestre.

También se contemplan proyectos para el aprovechamiento del sargazo, monitoreo meteorológico y oceánico mediante Apixqui, vehículos aéreos no tripulados Quetzal, preservación de variedades nativas de maíz y frijol, así como dispositivos médicos para diálisis y hemodiálisis.

Redes de colaboración e investigación

La dependencia también informó sobre proyectos prioritarios en Humanidades, entre ellos el fortalecimiento de lenguas indígenas, las historias locales de pueblos y comunidades y una red de análisis de discursos e identidades políticas.

Asimismo, se implementa la Red Ecos, modelo de colaboración entre instituciones y universidades, además de redes enfocadas en gas no convencional, prevención de riesgos y cambio climático, alimentos funcionales, el Observatorio del Golfo, Genoma México, energía y transición energética.

Entre las acciones también se informó la apertura de 200 plazas para personas altamente calificadas en México y la incorporación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos cuenta con presencia en 21 estados, 28 unidades académicas, una matrícula acumulada de 122 mil 227 estudiantes y mil 957 docentes.

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