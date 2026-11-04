INE solicitará auditorías externas; analiza acudir a proveedores internacionales

INE plantea revisión de contratos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará auditorías externas a todos sus contratos vigentes y crear un sistema de alertamiento interno para denunciar posibles actos de corrupción, luego de los señalamientos sobre una presunta red irregular durante la administración de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta.

La consejera electoral Carla Humphrey explicó que las medidas forman parte de un proyecto de acuerdo que se discutirá este jueves 5 de noviembre en el Consejo General del instituto.

INE busca revisar contratos y posibles irregularidades

Entre las propuestas se encuentra solicitar auditorías externas a todos los contratos vigentes y, en caso de detectar irregularidades, rescindir los instrumentos contractuales correspondientes.

Humphrey señaló que también se solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control y otras instancias con facultades de revisión.

Además, planteó que se proteja la información necesaria para las verificaciones y auditorías, a fin de evitar que sea ocultada o destruida.

El proyecto contempla analizar una auditoría externa privada a la Oficina de la Presidencia del INE y a las áreas que dependían directamente de ella, entre éstas Comunicación Social, Asuntos Internacionales y la Unidad Técnica de Género y No Discriminación.

También se prevé solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un informe sobre posibles irregularidades detectadas en empresas proveedoras del instituto. Si los hallazgos lo justifican, se presentarían las denuncias correspondientes.

Proponen denuncias anónimas y proveedores internacionales

Otra medida consiste en implementar un Sistema de Alertamiento Interno, mediante una cuenta de correo electrónico que permita denunciar posibles actos de corrupción de forma anónima y con mecanismos de protección para quienes proporcionen información.

Humphrey explicó que algunos trabajadores podrían tener información sobre el funcionamiento de posibles redes irregulares, pero temerían perder su empleo si denuncian.

“Les da miedo por perder su trabajo, pero sí tiene información de quiénes son las personas con las que operaba, cómo operaba, por ejemplo, una trama de corrupción, dónde se veía, dónde se reunían”, Carla Humphrey, consejera electoral INE

Por otra parte, el proyecto instruye a la Secretaría Ejecutiva a elaborar un Plan de Acción Crítico para garantizar las contrataciones indispensables del Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

Como parte de esta estrategia, se analizará recurrir a licitaciones internacionales para buscar proveedores de material electoral y reducir la concentración del mercado en cinco empresas.

La propuesta será discutida por el Consejo General del INE, en medio de los cuestionamientos sobre la contratación de servicios durante la gestión anterior.

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