¡A trabajar! Seis robots humanoides atienden una tienda en China con varios desafios

Seis robots humanoides fueron puestos a prueba durante 24 horas en Shanghái, China donde demostraron si tenían la capacidad de realizar las tareas de un establecimiento comercial; sin embargo, no todos consiguieron superar la evaluación.

Los dispositivos de la empresa AGIBOT trabajaron del 2 al 3 de noviembre en un establecimiento ubicado en el distrito de Xuhui, durante ese periodo tuvieron que recibir clientes, preparar café, acomodar productos en los estantes, limpiar y empacar alimentos calientes.

La prueba buscó evaluar su desempeño en un entorno comercial real, donde las actividades no siempre ocurren de manera ordenada y los robots deben responder a situaciones imprevistas.

¿Qué hicieron los robots humanoides en la tienda de China?

Los seis robots asumieron diferentes responsabilidades, entre estas, laboraron como recepcionistas, baristas, reponedores y personal de limpieza; su jornada incluyó las horas de mayor afluencia de clientes, los turnos nocturnos y el movimiento de la mañana.

Durante las 24 horas de prueba, acumularon mil 730 tareas, entre ellas:

683 atenciones a clientes

369 recogidas de artículos

147 tazas de café preparadas

Aunque estas actividades pueden parecer sencillas para una persona, representaron desafíos para los dispositivos; ya que a diferencia de una fábrica, donde las máquinas suelen trabajar en espacios controlados y con movimientos programados, una tienda tiene obstáculos y situaciones cambiantes.

Por ejemplo, tomar un dulce de su envoltura o sujetar un pastel sin aplastarlo fueron algunas de las dificultades que pusieron a prueba sus capacidades.

Dos robots no aprobaron su turno de prueba

De los seis humanoides, cuatro superaron la evaluación de prueba, mientras que dos no consiguieron cumplir con los criterios establecidos.

Uno de ellos recibió una evaluación negativa por falta de iniciativa para revisar los estantes y detectar productos que necesitaban reponerse, el otro abandonó la zona que tenía asignada durante una salida nocturna para sacar la basura.

Estos resultados mostraron que, aunque los robots pueden ejecutar distintas actividades, todavía tienen dificultades para desenvolverse con autonomía en espacios donde las condiciones cambian constantemente.

El ensayo también permitió identificar algunos avances en la inteligencia artificial integrada en estos dispositivos.

Durante la jornada, los robots demostraron que podían corregir ciertos errores mediante el escaneo visual, por ejemplo, al detectar productos que estaban fuera de su lugar y reubicarlos. También consiguieron activar alertas cuando era necesario reponer mercancía sin requerir la intervención de una persona.

AGIBOT informó que los datos recopilados durante la prueba, incluidos los registros de fallos, serán incorporados a su plataforma Genie Master, el objetivo es utilizar esa información para mejorar las estrategias de los robots y preparar futuras implementaciones en establecimientos comerciales.

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