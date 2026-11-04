Astronautas de la NASA emitieron su voto desde la Estación Espacial Internacional

Los astronautas de la EEI pudieron ejercer su voto desde el espacio | Foto: Reuters

Anil Menon, astronauta de la NASA, dio a conocer este martes 3 de noviembre que pudo participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos (EE.UU.) al emitir su voto de manera electrónica desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

En un breve video publicado durante los comicios de mitad de mandato, Menon explicó que completó la boleta electoral en la computadora de la estación y la envió a las autoridades electorales del condado de Harris, en Texas.

“Sí, ¡también puedes votar desde el espacio! Los tres miembros de la tripulación de EE. UU. tuvimos el privilegio de votar desde la EEI. Completamos una boleta electrónica y la enviamos de manera segura a los funcionarios electorales”. Anil Menon

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. pic.twitter.com/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

Los estadounidenses acudieron a las urnas este martes para participar en unas elecciones de mitad de mandato que servirán como veredicto sobre el segundo periodo del presidente Donald Trump.

Según las encuestas y los analistas independientes, los demócratas tienen mayores probabilidades de arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, mientras que el resultado en el Senado sigue siendo incierto.

¿Cómo es votar desde el espacio?

El procedimiento de votación remoto utiliza el sistema de comunicaciones de la NASA para transmitir las boletas electrónicas desde la Estación Espacial Internacional hasta la Tierra.

De acuerdo con la agencia espacial, los astronautas pueden solicitar una boleta de votación en ausencia, como cualquier ciudadano estadounidense que se encuentra en el extranjero durante los comicios.

Una vez completado el documento desde la estación, la información viaja a través de la red de satélites de comunicación de la NASA hasta una antena terrestre ubicada en las instalaciones de White Sands, Nuevo México.

Desde ahí, la boleta se envía al Centro de Control de Misión en Houston y posteriormente a la oficina electoral del condado correspondiente. Para proteger la privacidad del voto, las boletas están cifradas y solo pueden ser consultadas por el astronauta y el funcionario electoral encargado.

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