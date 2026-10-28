Senado aprueba ingreso de 28 elementos de Navy SEAL a México para adiestramiento con la Marina

Senado autoriza adiestramiento de Navy SEALs con la Marina. Foto: AFP/Getty

El Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEALs de Estados Unidos, quienes participarán en un programa de adiestramiento conjunto con personal de la Armada de México.

La autorización fue aprobada con 83 votos a favor y cinco en contra. La capacitación, denominada Evento SOF 19, “Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES”, se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y en el Sector Naval de Puerto Cortés, ubicado en Isla Margarita, Baja California Sur.

Con 80 votos en favor y 5 en contra, el pleno del @senadomexicano autoriza el ingreso a territorio nacional de 28 militares de EU, del Navy SEAL’s. pic.twitter.com/JvZz6jdWXa — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 28, 2026

¿Qué harán los elementos de los Navy SEALs durante su estadía en México?

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Marina, los instructores estadounidenses capacitarán a 87 elementos mexicanos pertenecientes a agrupamientos de fuerzas especiales, al Batallón de Fusileros Paracaidistas, al Batallón de Comandos Anfibios y a la Unidad de Inteligencia Naval.

Foto: Gaceta del Senado

Durante la discusión del dictamen, el senador de Morena, Pavel Jarero Velázquez, explicó el alcance de la colaboración:

“… Los instructores extranjeros impartirán capacitación a 87 elementos mexicanos pertenecientes al agrupamiento de fuerzas especiales, al batallón de fusileros paracaidistas, al batallón de comandos anfibios y a la unidad de inteligencia naval…”

La formación incluirá procedimientos especializados para operaciones terrestres y marítimas, así como técnicas de intervención y respuesta ante situaciones de riesgo.

El dictamen de la Comisión de Marina señala:

“La capacitación de 87 elementos nacionales en operaciones terrestres y marítimas, con 28 instructores extranjeros, permite intercambiar conocimientos y desarrollar procedimientos especializados con objetivos previamente identificados”.

Entre las áreas contempladas se encuentran la planeación de operaciones especiales, la medicina táctica, la atención de heridos bajo fuego, la reacción al contacto, el patrullaje urbano y rural, el combate cercano en interiores, el tiro y el abordaje de embarcaciones.

Al respecto, Jarero Velázquez detalló:

“… comprende medicina táctica, atención de heridos bajo fuego, planeación de operaciones especiales, procedimientos de reacción al contacto, patrullaje urbano y rural, combate cercano en interiores y técnicas de abordaje de embarcaciones…”

Por su parte, la comisión legislativa consideró pertinente fortalecer las capacidades de interdicción marítima y las medidas de seguridad para el personal participante.

¿Cómo ingresarán los Navy SEALs a México?

Conforme al dictamen aprobado por el Senado, los 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEALs ingresarán al país con equipo táctico, municiones y armamento orgánico.

El traslado se realizará a bordo de una aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con aterrizaje previsto para el 29 de octubre de 2026 en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

La autorización contempla la permanencia del personal estadounidense durante el periodo establecido para desarrollar las actividades de capacitación conjunta con elementos de la Armada de México.

Foto: Gaceta del Senado

Navy SEALs suspenderán actividades durante diciembre

El calendario incluido en el dictamen establece una pausa en las actividades a partir del 16 de diciembre de 2026. El reingreso del personal para retomar la capacitación está previsto para el 17 de enero de 2027.

Durante ese intervalo, únicamente cuatro integrantes permanecerán en Baja California Sur para resguardar el equipo, de acuerdo con la información proporcionada.

Las actividades concluirán el 15 de abril de 2027, fecha establecida para el término del adiestramiento conjunto entre los instructores estadounidenses y los elementos mexicanos.

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