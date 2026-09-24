Avanzan en Senado castigos por fraude con logos oficiales y piratería; excluyen memes

Senado de la República. Foto: Cuartoscuro

El Senado aprobó en comisiones castigos más severos contra el fraude con identidad gubernamental y la piratería comercial, y disipó cualquier intención de censura en contra de la parodia política o la generación de memes.

“Lo que busca es establecer que esa inducción al engaño o al error… cuántas veces no nos hemos encontrado en el manejo absolutamente inventado de portales con logos del gobierno, con los que se requiere a personas depósitos, con los que se les dice que si compran una acción se convierten en accionistas de Pemex”, Javier Corral Jurado, senador de Morena

¿Qué conductas serían castigadas?

Se modificó la redacción del nuevo artículo 403 Bis en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para establecer una pena de 1 a 5 años de prisión a quien falsifique páginas web y utilice logotipos gubernamentales para defraudar a la población.

Se sustituye el concepto de “especulación comercial” o “fines de lucro” por el de “escala comercial”, esto es, que para que un delito de piratería o falsificación sea considerado a “escala comercial”, la autoridad considerará la afectación del mercado partiendo de que el valor de la mercancía ilícita debe ser igual o superior a 170 UMAs.

Para proteger a los creadores y titulares de marcas, se garantiza que el monto de la reparación del daño nunca podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo afectado.

Las víctimas podrán optar por una “cantidad resarcitoria” predeterminada que no podrá ser menor a 340 ni mayor a 50 mil UMAs.

La reforma endurece las penas de comercialización de falsificaciones; si esta ocurre en calles o lugares públicos, la pena será de 2 a 6 años de prisión; sin embargo, si esta venta pirata se realiza en establecimientos fijos, locales o de manera organizada, la pena se agrava hasta alcanzar de 4 a 10 años de cárcel.

El dictamen fue aprobado por las comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera.

Previo al cierre de la sesión de este miércoles, la mesa directiva del Senado le dio primera lectura al dictamen, por lo que se espera su discusión en el pleno el próximo martes 29 de septiembre.

Oposición advirtió sobre memes y sátiras

Durante la discusión, senadoras de Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que una redacción anterior podía afectar expresiones como memes, caricaturas o parodias políticas.

“Proponer cárcel para los memes, para las parodias en redes sociales cuando utilicen cualquier signo de carácter oficial es a todas luces censura disfrazada de propiedad intelectual y particularmente a la libertad de expresión”, Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano

Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, cuestionó la posibilidad de que el uso de signos oficiales en contenidos de sátira pudiera derivar en sanciones.

“Cualquiera que realice comedia, parodia política, caricatura en medios impresos, radio, televisión, medios digitales y que incurra en uso de signos de carácter oficial que nadie sabe qué es eso… Pues esa persona puede estar y ser objeto de pena de prisión y de multa”, Guadalupe Murguia, senadora del PAN

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