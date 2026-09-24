Noticias de hoy 23 de septiembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 23 de septiembre 2026, en un minuto:

Rechazan ser epicentro de violencia

Los gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán rechazaron ser parte del epicentro de violencia en México y defendieron sus estrategias de seguridad al asegurar que sus entidades registran una reducción de delitos.

Hallan 3 cuerpos de mujeres

En 24 horas, tres mujeres fueron halladas sin vida en distintos puntos de Puebla, Estado de México y San Luis Potosí. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas.

Crece uso de drones por el narco

Autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre el avance de los cárteles mexicanos en el uso de drones; excombatientes colombianos estarían a cargo de su manejo.

Reunión entre EE. UU. y China

El presidente de China inició una visita de Estado de tres días a Estados Unidos, donde se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Aleks Syntek, en la polémica

Aleks Syntek volvió a sorprender en redes sociales tras publicar una foto sin su prótesis capilar. Después, ofreció subastar el peluquín.

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