EE.UU. e Israel abandonan sala durante discurso del presidente de Irán en la Asamblea de la ONU: video

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: AFP

Las delegaciones de Estados Unidos e Israel abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disponía a dar su discurso.

La escena recordó un episodio similar ocurrido en 2025, cuando varias delegaciones salieron durante la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El mandatario iraní participó en el segundo día del Debate General del 81º periodo de sesiones en la que jefes de Estado, de Gobierno y representantes de los países miembros continúan sus intervenciones desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La sesión forma parte del Debate General que se desarrolla del 22 al 28 de septiembre de 2026.

EE. UU. e Israel abandonan la sala durante discurso de Pezeshkian

Durante la participación de Masoud Pezeshkian, representantes de Estados Unidos e Israel dejaron sus lugares en la Sala de la Asamblea General.

El episodio se produjo mientras el presidente iraní pronunciaba su mensaje ante los representantes internacionales, en un contexto marcado por las diferencias de Irán con ambos países.

🚨 U.S. REPRESENTATIVES WALKS OUT AS PEZESHKIAN ADDRESSES UN



U.S. representatives walked out of the UN General Assembly hall as Iranian President Masoud Pezeshkian began his address. pic.twitter.com/OmL3BJnrQD — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 23, 2026

Pezeshkian participa en el 81º periodo de sesiones de la ONU

El 81º periodo de sesiones de la Asamblea General comenzó el 8 de septiembre, mientras que su Debate General se celebra entre el 22 y el 28 de septiembre en la sede de la organización en Nueva York. Los 193 Estados miembros están representados en la Asamblea General.

El tema establecido para el Debate General de este año es “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, y las intervenciones pueden consultarse a través de las plataformas oficiales de Naciones Unidas.

Netanyahu sufrió el mismo desplante en el 2025

El 26 de septiembre de 2025 Benjamin Netanyahu, subió a la tribuna de Naciones Unidas para dar su discurso; sin embargo, fue sorprendido por la acción de varias delegaciones cuando se retiraron del salón. En ese entonces el Primer Ministro israelí centró su intervención en Gaza, Hamás e Irán.

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