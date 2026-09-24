EducationUSA 2026: conoce becas para estudiar en Estados Unidos desde Guatemala, México y Costa Rica

La feria EducationUSA 2026 recorre México, Guatemala y Costa Rica. Foto: Envato

La Feria de Universidades EducationUSA 2026 tendrá actividades en México, Guatemala y Costa Rica hasta el 29 de septiembre, con representantes de universidades de Estados Unidos.

Los estudiantes y sus familias podrán acercarse a las instituciones para conocer sus programas, requisitos de admisión y opciones de becas.

Se trata de una iniciativa de EducationUSA, una red del Departamento de Estado de Estados Unidos para ofrecer orientación a quienes buscan cursar estudios superiores en ese país.

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👉… pic.twitter.com/jMHng5vNE3 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 23, 2026

EducationUSA 2026: ¿Cuándo llegará a Guatemala?

La Feria de Universidades EducationUSA 2026 llegará a Ciudad de Guatemala el 28 de septiembre.

El encuentro será de 4:00 pm a 7:00 pm en el centro binacional IGA, ubicado en Ruta 1 4-05, zona 4.

Más de 10 universidades e instituciones estadounidenses participarán en esta jornada.

Los representantes ofrecerán información sobre programas de pregrado, posgrado, certificaciones de inglés y procesos de admisión.

También habrá charlas informativas y espacios para conversar directamente con las instituciones participantes.

El centro EducationUSA del Instituto Guatemalteco Americano IGA ofrece asesoría educativa a estudiantes interesados en oportunidades de intercambio y estudios en Estados Unidos.

EducationUSA 2026: ¿Cuándo será la feria en Costa Rica?

San José será la última parada del circuito, con una actividad programada para el 29 de septiembre con al menos 25 universidades.

El encuentro se realizará de 3:00 pm a 6:00 pm en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, sede San Pedro.

Las condiciones varían según la universidad, el programa académico y los requisitos establecidos para cada estudiante.

EducationUSA 2026: ¿Cuándo será la feria en México?

En Ciudad de México, la próxima actividad será el 26 de septiembre, de 1:00 pm a 4:00 pm, en el Hotel Marriott Reforma y aquí se encuentra disponible toda la información sobre la Feria de Universidades 2026.

¿Qué opciones podrán consultar quienes buscan una beca?

La feria está dirigida a personas interesadas en diferentes niveles de educación superior en Estados Unidos.

Los representantes universitarios podrán proporcionar información sobre sus propios programas de becas y ayudas financieras.

También será posible preguntar por los requisitos académicos, las certificaciones de inglés aceptadas y los pasos para presentar una solicitud.

La disponibilidad de ayuda financiera no es igual en todas las universidades.

Por ello, los interesados deben revisar las condiciones particulares de cada institución.

¿Cómo participar en la Feria de Universidades EducationUSA 2026?

La entrada a las actividades es gratuita, aunque los asistentes deben realizar una inscripción previa.

El registro difundido por EducationUSA México se realiza mediante el enlace linktr.ee/FeriaUSA26.

Los interesados pueden consultar la información correspondiente a cada sede y revisar las actividades programadas.

Además de las ferias, los centros EducationUSA ofrecen durante el año sesiones informativas y asesoría individual para quienes buscan estudiar en Estados Unidos.

Para estudiantes que todavía no han elegido una universidad, estos encuentros permiten conocer directamente los requisitos de admisión y las alternativas de financiamiento antes de iniciar una solicitud.

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