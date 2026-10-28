Fuerte lluvia sorprende en CDMX; reportan encharcamientos y caos vial
La lluvia afecta vialidades del Centro y poniente de CDMX. El Metro aplica marcha de seguridad
Una fuerte lluvia sorprendió a la Ciudad de México (CDMX) durante la noche de este martes, con reportes de encharcamientos y complicaciones viales en distintos puntos de la capital. Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar precauciones ante la posibilidad de que las precipitaciones se intensifiquen.
Entre las zonas con afectaciones se encuentran el Centro y el poniente de la ciudad, donde se reportó tránsito complicado. La lluvia también provocó ajustes en el servicio del Metro y retrasos en varias líneas del Metrobús.
¿Qué zonas de CDMX reportan afectaciones por la lluvia?
Aunque las autoridades reportan lluvia generalizada en la Ciudad de México, las principales afectaciones viales se concentran en zonas del Centro y poniente de la capital, donde se registran encharcamientos y tránsito complicado.
Entre los puntos con reportes se encuentran Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, así como el cruce de Eje Central y Fray Servando.
También continúa la lluvia sobre Eje 3 Poniente y Circuito Interior, por lo que se recomienda conducir con precaución y utilizar el cinturón de seguridad.
Las precipitaciones también ocurren previo a la llegada de miles de devotos al Templo de San Hipólito, por lo que se recomienda tomar previsiones al circular por la zona.
Metro activa marcha de seguridad por lluvia en CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementó marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8 y B.
Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un traslado seguro, por lo que los usuarios podrían experimentar mayores tiempos de recorrido.
Metrobús reporta retrasos en siete líneas
El Metrobús emitió un aviso por lluvia y reportó retrasos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6 y 7. La actualización del estado del servicio fue publicada a las 19:01 horas.
Se recomienda a los usuarios consultar los avisos oficiales del sistema antes de iniciar sus traslados.
Pronostican posibles granizadas y tormentas eléctricas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó posibles granizadas y tormentas eléctricas en varias demarcaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.
Ante la posibilidad de que la lluvia se intensifique, se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades y tomar precauciones al conducir o desplazarse por las zonas afectadas.
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