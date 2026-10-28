Fuerte lluvia sorprende en CDMX; reportan encharcamientos y caos vial

Las autoridades reportan lluvia generalizada en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una fuerte lluvia sorprendió a la Ciudad de México (CDMX) durante la noche de este martes, con reportes de encharcamientos y complicaciones viales en distintos puntos de la capital. Las autoridades pidieron a los automovilistas tomar precauciones ante la posibilidad de que las precipitaciones se intensifiquen.

Fuerte lluvia en Ciudad de México #CDMX esta noche. ¿En tu localidad también está lloviendo?



Vista Poniente desde Torre Latinohttps://t.co/tyCplNYkFg pic.twitter.com/0bB9n93KB7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 28, 2026

Entre las zonas con afectaciones se encuentran el Centro y el poniente de la ciudad, donde se reportó tránsito complicado. La lluvia también provocó ajustes en el servicio del Metro y retrasos en varias líneas del Metrobús.

#Reportando ⛈️ | #Tormenta local en inmediaciones del centro de #CDMX. 🟠



⚠️🌊 Tal como se anticipó, se presentaron condiciones favorables para el desarrollo de estas lluvias breves, pero con intensidad suficiente para posibles #Encharcamientos relevantes.



📷: @CronicasLDN pic.twitter.com/8tkRqWBpY1 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 28, 2026

¿Qué zonas de CDMX reportan afectaciones por la lluvia?

Aunque las autoridades reportan lluvia generalizada en la Ciudad de México, las principales afectaciones viales se concentran en zonas del Centro y poniente de la capital, donde se registran encharcamientos y tránsito complicado.

#Reportando ⛈️ | Llueve y FUERTE en varios puntos de #CDMX. 🔴



⚡Viento y actividad eléctrica afectan las alcaldías del centro y poniente, las condiciones son favorables para #Encharcamientos.



👇🏻 Así la intensa lluvia en la #MH, col. Irrigación.



📷: Gabriel de Jesús pic.twitter.com/8b9QkV001f — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 28, 2026

Entre los puntos con reportes se encuentran Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, así como el cruce de Eje Central y Fray Servando.

También continúa la lluvia sobre Eje 3 Poniente y Circuito Interior, por lo que se recomienda conducir con precaución y utilizar el cinturón de seguridad.

⛈️ #AlMomento ⚠️



Se registra lluvia intensa en Lomas de Sotelo, al poniente de la Ciudad de México. Ocurre apagón momentáneo en plena tormenta.

📹 Melina Ochoa pic.twitter.com/EGQCGtbifS — Uno TV (@UnoNoticias) October 28, 2026

Las precipitaciones también ocurren previo a la llegada de miles de devotos al Templo de San Hipólito, por lo que se recomienda tomar previsiones al circular por la zona.

Metro activa marcha de seguridad por lluvia en CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementó marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8 y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un traslado seguro, por lo que los usuarios podrían experimentar mayores tiempos de recorrido.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma Previsiones pic.twitter.com/hanI2WtUOk — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2026

Metrobús reporta retrasos en siete líneas

El Metrobús emitió un aviso por lluvia y reportó retrasos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6 y 7. La actualización del estado del servicio fue publicada a las 19:01 horas.

Se recomienda a los usuarios consultar los avisos oficiales del sistema antes de iniciar sus traslados.

⚠️AVISO L1, L2, L3, L5, L6

1⃣Toma en cuenta, por lluvia en distintos puntos de la ciudad:

🔴Retraso en el servicio

(Actualización 18:56 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/3EhLMMAToJ #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 28, 2026

Pronostican posibles granizadas y tormentas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó posibles granizadas y tormentas eléctricas en varias demarcaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Ante la posibilidad de que la lluvia se intensifique, se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades y tomar precauciones al conducir o desplazarse por las zonas afectadas.

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