Diputados aprueban proyecto de Presupuesto 2027 en comisiones; prevén gasto de 10.6 billones

Diputados cuestionaron presupuesto solicitado por INE. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto neto total de 10.6 billones de pesos, 4.3% más que lo aprobado para 2026.

Durante la comparecencia de Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se expusieron los montos previstos para salud, educación, seguridad y campo. Legisladores del PAN y del PRI también plantearon cuestionamientos sobre los recursos solicitados por el INE y la situación de seguridad en Sinaloa.

¿Cómo se distribuirá el gasto de 10.6 billones de pesos?

De acuerdo con lo expuesto por la subsecretaria, del gasto neto total previsto para 2027, 7.4 billones de pesos corresponderán al gasto programable y 3.2 billones al no programable, que incluye el pago de la deuda.

Gómez Castro señaló que el proyecto contempla una estrategia de disciplina fiscal para hacer frente al costo financiero de la deuda, estimado en 1.6 billones de pesos, lo que representa una disminución real de 2.9% frente a lo aprobado para 2026.

PEF 2027 destinará 2.7 billones de pesos a salud

La subsecretaria destacó que el proyecto contempla 2.7 billones de pesos para salud, un incremento de 11.3% respecto a 2026.

Aseguró que los recursos permitirán dar mantenimiento y equipar unidades médicas, ampliar la capacidad hospitalaria y contar con el personal necesario. También afirmó que se garantizará el abasto oportuno de medicamentos e insumos para atender a la población.

Otros rubros previstos en el proyecto son:

Educación: 1.3 billones de pesos, 10.7% más que en 2026

1.3 billones de pesos, 10.7% más que en 2026 Seguridad: 341 mil millones de pesos, un aumento de 11.5%

341 mil millones de pesos, un aumento de 11.5% Campo: 106 mil millones de pesos, 20% más que en 2026

PAN cuestiona aumento al presupuesto del INE

Durante la comparecencia, el diputado panista Héctor Saúl Téllez pidió a Hacienda revisar la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) y llamó al organismo a explicar sus necesidades para 2027, año en que habrá elecciones.

El legislador señaló que el instituto ejerce alrededor de 21 mil 800 millones de pesos en 2026, mientras que su anteproyecto para el próximo año asciende a 42 mil 274 millones de pesos, un incremento de 86%.

“Entendemos que es un año electoral en el año 2027, pero sí resulta de suma relevancia que pudiera el propio Instituto Nacional Electoral explicar el presupuesto que han proyectado”, sostuvo.

PRI pide recursos para atender la inseguridad en Sinaloa

El diputado priista Mario Zamora solicitó que el presupuesto contemple recursos para fortalecer la seguridad en Sinaloa, al exponer la situación de violencia que enfrenta la entidad.

El legislador mencionó que, mientras participaba en la comparecencia, se reportó el hallazgo de una cabeza afuera del Ayuntamiento de Mazatlán, y pidió a la subsecretaria sensibilidad ante la situación que vive el estado.

“Esas son las cosas que estamos viviendo en Sinaloa; ojalá haya empatía y comprensión de lo que nos está pasando allá”, expresó.

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