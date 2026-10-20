Detienen a cuatro funcionarios de Taxco por desaparición forzada; los vinculan con La Familia Michoacana

Fiscalía de Guerrero detiene a cuatro servidores públicos de Taxco. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana y por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de una persona ocurrida el 29 de septiembre de 2026.

¿Quiénes son los cuatro funcionarios detenidos en Taxco?

Las personas detenidas fueron identificadas por la Fiscalía de Guerrero como:

Ricardo “N” , director del Centro de Comando y Control (C2)

, director del Centro de Comando y Control (C2) José “N” , monitorista del C2

, monitorista del C2 Gabriel “N” , elemento de la Policía Preventiva Municipal de Taxco

, elemento de la Policía Preventiva Municipal de Taxco Olga “N”, policía municipal de Taxco

Según las indagatorias, los cuatro presuntamente formarían parte de la estructura de La Familia Michoacana y habrían ofrecido sus servicios como funcionarios municipales.

Así habría ocurrido la desaparición forzada en Taxco

La investigación señala que el 29 de septiembre de 2026, varios sujetos privaron de la libertad a una persona en el centro de Taxco de Alarcón, Guerrero.

Gabriel “N” y Olga “N” presuntamente ordenaron retirar a elementos de Tránsito Municipal de la zona donde ocurrió el hecho, lo que habría facilitado que los responsables se llevaran a la víctima.

Por su parte, Ricardo “N” y José “N”, quienes se desempeñaban como director y monitorista del C2, respectivamente, presuntamente omitieron reportar lo sucedido a las corporaciones de seguridad estatales.

Suman seis funcionarios detenidos en Taxco

Con estas cuatro detenciones, suman seis funcionarios de Taxco detenidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

Entre los detenidos previamente se encuentran José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal en activo.

La Fiscalía de Guerrero señaló que las investigaciones de este caso y de otros relacionados continúan para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

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