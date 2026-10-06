Academia policial de Querétaro debe tener aval federal: Sheinbaum pide seguir procedimiento

La presidenta resaltó que estos acuerdos competen al Gobierno Federal. Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que el Gobierno de Querétaro debe solicitar a la Federación su aprobación para crear la Academia Internacional de Capacitación Policial, en cuya formación intervendrá Estados Unidos.

En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que los gobiernos estatales no están facultados para realizar acuerdos internacionales sin el aval del Ejecutivo Federal.

“Los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras”, citó la presidenta conforme al artículo 117 de la Constitución.

Asimismo, resaltó que toda solicitud debe notificarse al Gabinete de Seguridad, en cuyas facultades está aprobar cualquier colaboración de un gobierno estatal con una nación extranjera.

Incluso, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tratados internacionales sostienen que las acciones diplomáticas y acuerdos con otros países recaen en los gobiernos federales y no estatales.

Claudia Sheinbaum pide actuar conforme a la ley

Claudia Sheinbaum hizo un llamado al gobierno de Querétaro para solicitar formalmente la aprobación del Ejecutivo para proceder con la academia internacional de policía.

“¿Qué es lo único que se le pide al Gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización”, precisó.

La mandataria mencionó que el gobierno de Mauricio Kuri solo notificó sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pero sin avisar formalmente del proyecto, ni solicitar la aprobación conforme a la ley.

De igual forma, la presidenta mostró datos que muestran el apoyo al gobierno queretano en otros proyectos similares.

Subrayó que, en tres años, han aprobado al gobierno de Mauricio Kuri nueve proyectos de colaboración con Estados Unidos, entre los cuales no figura la academia policial.

Academia policial de Querétaro genera polémica

El 2 de octubre, autoridades de Estados Unidos y del Gobierno de Querétaro realizaron la colocación de la primera piedra de la academia policial. Dicha instalación capacitará a los elementos de seguridad para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando.

Las autoridades de ambos países destacaron la importancia de fortalecer la colaboración institucional frente al crimen organizado. Además, la nueva academia se presentó como la primera instalación de su tipo en México y Latinoamérica.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos indicó que se han capacitado y equipado a 4 mil 732 policías y agentes de Querétaro desde el 2015, lo que refleja la colaboración con dicha entidad.

Desde un inicio, el Gobierno Federal condenó dicha acción, aseverando que se realizó sin la presencia de representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque acudieron elementos de la Fuerzas Armadas.

La creación de esta escuela policial toma más relevancia, debido a que el gobernador Mauricio Kuri representa al PAN. No obstante, había mantenido una relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Además, sucede en un momento donde el Ejecutivo federal mantiene una política en contra de acciones injerencistas de Washington, bajo el argumento de combatir al crimen organizado.

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