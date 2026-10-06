Temporada de gripe se adelanta en EE. UU.; México reporta aumento de casos de influenza

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La temporada de gripe podría comenzar antes de lo habitual en el hemisferio norte, luego de que Estados Unidos registrara una circulación temprana de influenza y México reportara un aumento reciente de casos, de acuerdo con un análisis publicado por Nature y datos de la Secretaría de Salud.

En México, la Secretaría de Salud reportó 787 casos confirmados de influenza y 11 defunciones durante la temporada interestacional de 2026, con corte al 28 de septiembre.

Temporada de gripe se adelanta en Estados Unidos y México registra repunte

En Estados Unidos, investigadores consultados por Nature advirtieron que el porcentaje de pruebas positivas de influenza es inusualmente alto para esta época del año, principalmente en la costa oeste.

Scott Hensley, virólogo de la Universidad de Pensilvania, señaló que si el aumento continúa al ritmo observado, “sería una temporada increíblemente temprana” para Estados Unidos.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que todavía es pronto para determinar cómo evolucionará la temporada.

James Hay, epidemiólogo de la Universidad de Oxford, explicó a Nature que “un comienzo temprano no significa necesariamente una temporada más severa”.

El subtipo que concentra la atención en Estados Unidos es la influenza A(H1N1). De acuerdo con los CDC, este virus representó 96% de los casos de influenza A durante la semana que terminó el 26 de septiembre.

A diferencia de Estados Unidos, en México, predomina la influenza B, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que reporta la siguiente distribución de los casos confirmados.

Influenza A(H1N1) con 3.2%

con 3.2% Influenza B con 67%

con 67% Influenza A(H3N2) con 25.9%

con 25.9% Influenza A con 3.9%

¿Cuántos casos de influenza hay en México?

Durante la temporada interestacional de 2026 se han notificado 33 mil 829 casos sospechosos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave en las unidades de vigilancia de la Secretaría de Salud.

De ese total, 787 casos fueron confirmados como influenza y se registraron 11 defunciones asociadas al virus.

El informe mostró un incremento durante las semanas epidemiológicas más recientes, aunque la dependencia precisa que la información de las últimas dos semanas es preliminar y puede modificarse conforme avancen los procesos de laboratorio.

Al comparar el acumulado con la temporada de 2025, México todavía registra menos casos de influenza, con 787 en 2026 frente a mil 497 reportados el año pasado.



Estados con más casos de influenza en México

Cinco entidades concentran 62.9% de los casos confirmados durante la temporada interestacional, según el informe de la Secretaría de Salud.

Yucatán registra 277 casos y concentra 35.2% del total nacional.

registra 277 casos y concentra 35.2% del total nacional. Ciudad de México suma 77 casos y representa 9.8%.

suma 77 casos y representa 9.8%. Quintana Roo registra 73 casos y concentra 9.3%.

registra 73 casos y concentra 9.3%. Hidalgo acumula 34 casos, equivalentes a 4.3%.

acumula 34 casos, equivalentes a 4.3%. Sinaloa reporta 34 casos y representa 4.3%.

Yucatán presenta además la mayor proporción de casos positivos entre las personas estudiadas por enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave, con 10.5%, seguido de Quintana Roo con 9.8% y Tabasco con 8.2%.

Mutación de H1N1 preocupa a investigadores en Estados Unidos

Nature citó un estudio encabezado por Jesse Bloom, virólogo del Fred Hutchinson Cancer Center en Seattle, sobre la mutación G155E del virus H1N1, en el que se encontró que algunas cepas con este cambio fueron menos reconocidas por los anticuerpos que las personas ya tenían.

Los investigadores analizaron muestras de 260 personas de Australia y Estados Unidos para observar cómo respondían sus anticuerpos frente a distintos virus de influenza A que circularon en 2026.

“Observamos que varias cepas con la mutación G155E son, en algunos casos, menos reconocidas por los anticuerpos humanos preexistentes”, explicó Bloom.

El investigador señaló que estos hallazgos plantearon “la posibilidad de una temporada de H1N1 relativamente mala” si esas cepas seguían circulando.

Alex Greninger, virólogo de la Universidad de Washington, informó además que su laboratorio encontró la mutación G155E en 13 de 17 muestras de H1N1 que pudieron analizarse con suficiente detalle.

¿La mutación de H1N1 ya está en México?

La Secretaría de Salud no ha reportado la presencia de esta mutación en México ni resistencia al oseltamivir, un medicamento antiviral que se utiliza para tratar la influenza.

Sobre la vacunación, Hensley recordó que incluso cuando existe una diferencia entre los virus incluidos en la vacuna y las cepas que finalmente circulan, la inmunización puede mantener cierto grado de protección.