Sheinbaum, Guasave tras detención del “Chapo Isidro”. Foto: AFP

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reforzado la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos mediante el intercambio de inteligencia para localizar y detener a líderes del narcotráfico, como ocurrió en el operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, uno de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La colaboración con Washington representa un cambio respecto a la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su administración mantuvo una política de “abrazos, no balazos” y evitó reconocer públicamente la participación estadounidense en operativos contra organizaciones criminales.

Bajo la administración de Sheinbaum, México ha solicitado apoyo de inteligencia a Estados Unidos para realizar investigaciones y localizar a integrantes de los cárteles. Sin embargo, la presidenta ha establecido límites a esa colaboración: acepta el intercambio de información, pero rechaza la presencia y participación directa de agentes extranjeros en territorio nacional.

La cooperación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con atacar a los cárteles de la droga si el Gobierno mexicano no actúa contra ellos.

En junio, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó ante el Congreso de ese país que las autoridades mexicanas han mostrado mayor disposición para colaborar que durante la administración anterior.

🔴Markwayne Mullin destacó la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con EU y afirmó que ha incrementado en contraste con la administración de AMLO.



“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración… pic.twitter.com/Uj13fCTRCD — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció en septiembre que México ha avanzado en la persecución de grupos criminales, aunque consideró que los resultados todavía son insuficientes.

SECRETARY RUBIO: There are territories, vast territories in Mexico, that are not governed by the state. They are controlled by these narco-terrorist organizations. pic.twitter.com/udRGZXv0xU — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Captura del Chapo Isidro refleja cooperación antidrogas

Uno de los ejemplos recientes del intercambio de información entre ambos países fue el operativo del 21 de noviembre para detener a Fausto Isidro Meza Flores, Chapo Isidro, señalado como uno de los principales objetivos del FBI.

La operación se realizó en México con la participación de elementos de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con las imágenes difundidas por el Ejército, los militares ingresaron durante la noche a un inmueble con armas largas, cascos y escudos blindados. Posteriormente, el presunto líder criminal apareció esposado en un sillón.

La captura provocó bloqueos carreteros con vehículos incendiados y enfrentamientos armados en Sinaloa, entidad donde operaba el grupo criminal.

Durante los acontecimientos, las Fuerzas Armadas respondieron a las agresiones desde un helicóptero. El saldo reportado fue de cuatro militares y 16 presuntos delincuentes muertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México solicitó apoyo a Washington para obtener mayor información de inteligencia y localizar al objetivo. Como parte de esa colaboración, autorizó el ingreso de drones estadounidenses al territorio nacional para ubicarlo.

El intercambio de información también ha estado presente en operaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas la que, según la información proporcionada, derivó en la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, en febrero.

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, calificó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, como un socio de confianza y amigo de su país. También destacó la importancia de compartir información para detener a líderes criminales.

🤝🇲🇽🇺🇸 “García Harfuch es socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”. – Terry Cole / Administrador de la DEA #SegurosJuntos 🛡️🤝 pic.twitter.com/gYr6hupAfd — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 19, 2026

Sheinbaum rechaza intervención de agentes estadounidenses

Aunque el gobierno mexicano ha aceptado el apoyo de inteligencia de Estados Unidos, la presidenta ha rechazado que agentes de ese país participen directamente en operativos o intervengan en la planeación de acciones de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Uno de los episodios que generó diferencias entre ambos gobiernos fue la apertura de una línea telefónica de la DEA para recibir denuncias relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum calificó esta medida como una injerencia.

La mandataria también cuestionó la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas en México, cuya presencia se conoció después de que murieran en un accidente de tránsito.

Sheinbaum explicó que su administración rechazó propuestas estadounidenses para que sus fuerzas armadas participaran en territorio mexicano, así como una mayor intervención en la planeación de operaciones.

La postura del Gobierno mexicano consiste en mantener la colaboración bilateral mediante el intercambio de información, sin permitir que autoridades extranjeras asuman funciones operativas dentro del país.

Cuestionan investigaciones contra funcionarios vinculados al narco

El aumento de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico también ha generado cuestionamientos sobre las investigaciones contra funcionarios públicos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional, consideró que la colaboración entre ambos países es contradictoria, debido a que las autoridades mexicanas han participado en capturas e investigaciones contra narcotraficantes, pero no han avanzado de la misma manera contra políticos señalados por posibles vínculos criminales.

Uno de los casos mencionados es el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien autoridades estadounidenses señalaron en abril por presuntos nexos con el narcotráfico.

Rocha Moya dejó el cargo, pero no ha sido procesado. La mandataria ha sostenido que no existen pruebas suficientes para detenerlo.

En contraste, el Gobierno federal ha reportado detenciones de funcionarios municipales como parte de la Operación Enjambre, estrategia contra servidores públicos presuntamente relacionados con grupos criminales. De acuerdo con la información proporcionada, más de 100 funcionarios han sido capturados en el marco de esta operación.

El propio García Harfuch ha señalado que las organizaciones criminales pudieron actuar con impunidad debido a que algunas autoridades aceptaron ser corrompidas.

Aumentan detenciones y enfrentamientos contra grupos criminales

Las cifras oficiales muestran un incremento en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y presuntos integrantes de organizaciones criminales durante el actual gobierno.

Durante el sexenio de López Obrador, el promedio anual de presuntos agresores muertos en enfrentamientos con el Ejército fue de 210 personas. En 2025, primer año de Sheinbaum al frente del Gobierno federal, la cifra llegó a 321.

También aumentaron las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas. Los registros pasaron de 7 mil 230 en 2023 a 18 mil 138 en 2025, lo que representa más del doble.

Las cifras muestran el incremento de las acciones de seguridad y detenciones durante el actual gobierno, aunque el avance contra los principales grupos criminales no necesariamente implica la desaparición de sus estructuras.

Ernesto López Portillo, profesor de la Universidad Iberoamericana, advirtió que detener a los líderes de las organizaciones sin desmantelar sus recursos económicos puede provocar que los grupos se fragmenten.

De acuerdo con el especialista, cuando las estructuras criminales no pierden su patrimonio, pueden surgir nuevas organizaciones que disputan los mercados ilícitos y recurren a la violencia.

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