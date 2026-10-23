Caen 5 en Teotihuacán: montaban retenes falsos con uniformes apócrifos para robar

Detenidos por falsos retenes para extorsionar. Foto:Gabinete de Seguridad de México

En un operativo coordinado, autoridades federales y del Estado de México (Edomex) detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en la zona de Teotihuacán y Acolman. De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos utilizaban uniformes y códigos institucionales apócrifos para instalar falsos retenes y despojar de sus pertenencias a automovilistas y transportistas.

La acción se realizó en Teotihuacán, Edomex, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y de la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal.

Durante el operativo, las corporaciones aseguraron cartuchos útiles, prendas con logotipos institucionales, teléfonos celulares, un vehículo, presuntas drogas y documentación diversa. Las autoridades señalaron que mantienen acciones conjuntas para combatir la extorsión y detener a quienes se hacen pasar por integrantes de instituciones de seguridad para cometer delitos.

“Modus operandi” de los detenidos

De acuerdo con las indagatorias, los cinco detenidos presuntamente recurrían a uniformes y códigos institucionales falsos para aparentar que pertenecían a alguna corporación de seguridad.

Con esa apariencia, instalaban retenes ilegítimos en los que interceptaban a automovilistas y transportistas que circulaban por la región de Teotihuacán y Acolman. La investigación señala que estos puntos eran utilizados para cometer robos y extorsiones.

El uso de prendas con insignias y de códigos apócrifos habría servido para generar la impresión de que se trataba de una revisión oficial, lo que les permitía acercarse a sus víctimas y someterlas a la supuesta intervención.

Las autoridades también relacionan a los detenidos con un grupo delictivo señalado por actividades de extorsión y secuestro en esa zona del Edomex.

¿Qué decomisaron durante el operativo en Teotihuacán?

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

Entre lo decomisado se encuentran:

15 cartuchos útiles

Dos chamarras con logotipos institucionales

Dos teléfonos celulares

Un vehículo

15 dosis de marihuana

Una bolsa con una sustancia identificada preliminarmente como cristal

Documentación diversa

El aseguramiento de las chamarras con insignias institucionales es relevante para las indagatorias sobre el uso de uniformes apócrifos en los supuestos retenes. Los teléfonos y la documentación también podrían ser revisados como parte de las diligencias para establecer cómo operaba el grupo y si existen más personas involucradas.

Autoridades que participaron en la detención

En el operativo participaron la SSPC federal y la Fiscalía General de la República, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Edomex.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión y detener a quienes utilizan uniformes o identificaciones falsas para cometer delitos.

La detención de las cinco personas forma parte de esas labores en la región de Teotihuacán y Acolman. Las investigaciones deberán establecer la participación individual de cada detenido en los hechos señalados y determinar su situación jurídica conforme al proceso legal.

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