Caen 5 en Teotihuacán: montaban retenes falsos con uniformes apócrifos para robar
Autoridades aseguraron dos chamarras con logotipos institucionales presuntamente utilizadas para montar falsos retenes en Edomex.
En un operativo coordinado, autoridades federales y del Estado de México (Edomex) detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en la zona de Teotihuacán y Acolman. De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos utilizaban uniformes y códigos institucionales apócrifos para instalar falsos retenes y despojar de sus pertenencias a automovilistas y transportistas.
La acción se realizó en Teotihuacán, Edomex, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y de la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal.
Durante el operativo, las corporaciones aseguraron cartuchos útiles, prendas con logotipos institucionales, teléfonos celulares, un vehículo, presuntas drogas y documentación diversa. Las autoridades señalaron que mantienen acciones conjuntas para combatir la extorsión y detener a quienes se hacen pasar por integrantes de instituciones de seguridad para cometer delitos.
“Modus operandi” de los detenidos
De acuerdo con las indagatorias, los cinco detenidos presuntamente recurrían a uniformes y códigos institucionales falsos para aparentar que pertenecían a alguna corporación de seguridad.
Con esa apariencia, instalaban retenes ilegítimos en los que interceptaban a automovilistas y transportistas que circulaban por la región de Teotihuacán y Acolman. La investigación señala que estos puntos eran utilizados para cometer robos y extorsiones.
El uso de prendas con insignias y de códigos apócrifos habría servido para generar la impresión de que se trataba de una revisión oficial, lo que les permitía acercarse a sus víctimas y someterlas a la supuesta intervención.
Las autoridades también relacionan a los detenidos con un grupo delictivo señalado por actividades de extorsión y secuestro en esa zona del Edomex.
¿Qué decomisaron durante el operativo en Teotihuacán?
Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.
Entre lo decomisado se encuentran:
- 15 cartuchos útiles
- Dos chamarras con logotipos institucionales
- Dos teléfonos celulares
- Un vehículo
- 15 dosis de marihuana
- Una bolsa con una sustancia identificada preliminarmente como cristal
- Documentación diversa
El aseguramiento de las chamarras con insignias institucionales es relevante para las indagatorias sobre el uso de uniformes apócrifos en los supuestos retenes. Los teléfonos y la documentación también podrían ser revisados como parte de las diligencias para establecer cómo operaba el grupo y si existen más personas involucradas.
Autoridades que participaron en la detención
En el operativo participaron la SSPC federal y la Fiscalía General de la República, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Edomex.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión y detener a quienes utilizan uniformes o identificaciones falsas para cometer delitos.
La detención de las cinco personas forma parte de esas labores en la región de Teotihuacán y Acolman. Las investigaciones deberán establecer la participación individual de cada detenido en los hechos señalados y determinar su situación jurídica conforme al proceso legal.
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