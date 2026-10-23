Huracán Vance: apps para seguir su paso cerca de México desde tu celular
El huracán Vance al momento se encuentra cera del suroeste de Acapulco, Guerrero.
El huracán Vance se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); ante su avance en el océano Pacífico, existen aplicaciones que permiten seguir su trayectoria y consultar las condiciones meteorológicas.
A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizó a aproximadamente 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 165 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 9 km/h.
¿Cómo seguir la trayectoria del huracán Simon en vivo?
Zoom Earth
Una de las plataformas más utilizadas para monitorear huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos es Zoom Earth. Este servicio muestra imágenes satelitales actualizadas, mapas de lluvia, velocidad de los vientos y trayectorias previstas de ciclones tropicales en todo el mundo.
Además, permite visualizar la evolución de las tormentas mediante animaciones que facilitan seguir su desplazamiento.
NASA EOSDIS Worldview
Otra alternativa es NASA EOSDIS Worldview, una herramienta desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).
La plataforma ofrece acceso a imágenes satelitales de alta resolución captadas por distintos instrumentos de observación terrestre. Gracias a ello, los usuarios pueden eventos atmosféricos que ocurren en distintas regiones del planeta.
NOAA Weather
Otra herramienta útil es NOAA Weather, que utiliza información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
La NOAA es una agencia científica especializada en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, la predicción del clima, la investigación meteorológica y la conservación de los recursos marinos.
Sus sistemas ofrecen información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos que afectan distintas regiones del continente.
Conagua Clima
La página oficial de Conagua Clima es una de las opciones oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en México.
Además, através de su aplicación y redes sociales, es posible consultar pronósticos,mapas meteorológicos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo información relacionada con ciclones tropicales que representen algún riesgo para el país.
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