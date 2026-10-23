Huracán Vance: apps para seguir su paso cerca de México desde tu celular

Sigue su trayectoria. Foto: CIRA./Ilustrativa

El huracán Vance se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); ante su avance en el océano Pacífico, existen aplicaciones que permiten seguir su trayectoria y consultar las condiciones meteorológicas.

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizó a aproximadamente 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 165 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

¿Cómo seguir la trayectoria del huracán Simon en vivo?

Zoom Earth

Foto: Zoom Earth

Una de las plataformas más utilizadas para monitorear huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos es Zoom Earth. Este servicio muestra imágenes satelitales actualizadas, mapas de lluvia, velocidad de los vientos y trayectorias previstas de ciclones tropicales en todo el mundo.

Además, permite visualizar la evolución de las tormentas mediante animaciones que facilitan seguir su desplazamiento.

NASA EOSDIS Worldview

Foto: NASA

Otra alternativa es NASA EOSDIS Worldview, una herramienta desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La plataforma ofrece acceso a imágenes satelitales de alta resolución captadas por distintos instrumentos de observación terrestre. Gracias a ello, los usuarios pueden eventos atmosféricos que ocurren en distintas regiones del planeta.

NOAA Weather

Otra herramienta útil es NOAA Weather, que utiliza información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Foto: NOAA Weather

La NOAA es una agencia científica especializada en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, la predicción del clima, la investigación meteorológica y la conservación de los recursos marinos.

Sus sistemas ofrecen información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos que afectan distintas regiones del continente.

Conagua Clima

Foto: Conagua

La página oficial de Conagua Clima es una de las opciones oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en México.

Además, através de su aplicación y redes sociales, es posible consultar pronósticos,mapas meteorológicos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo información relacionada con ciclones tropicales que representen algún riesgo para el país.

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