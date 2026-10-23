Vivo V80 Lite 5G, llega a México el celular que rompió un récord Guinness gracias a su batería

Presentan el vivo v80 Lite en México | Foto: Alfredo Narváez

El vivo V80 Lite 5G llega oficialmente a la Ciudad de México con la particularidad de que rompió el récord mundial de Guinness World Rercords por la prueba de transmisión en vivo más larga con un producto electrónico, logrando una duración de 32 horas y 37 minutos seguidos con una sola carga.

El principal atractivo del nuevo celular de la marca vivo es su batería de 10,000 mAh, que permitiría reproducir hasta 87 horas de música de manera continua, así como 30 horas de consumo de videos en redes sociales y 67 horas de llamadas, según se anunció este jueves en la Ciudad de México.

Vivo V80 Lite 5G: el celular que promete una batería extraordinaria

El celular vivo V80 Lite 5G cuenta con una batería BlueVolt de 10,000 mAh, aumentando la capacidad del dispositivo al momento de usar herramientas de navegación GPS, llamadas de trabajo y múltiples horas de apps de entretenimiento con una sola carga.

La marca de tecnología afirmó este 22 de octubre que los usuarios pueden usar este smartphone en una jornada laboral de 12 horas y una carga de 100% y aún le quedará 33% de batería al final del día, incluso después de tomar fotos, videollamadas, enviar mensajes, navegar por la web, usar redes sociales y ver contenido en streaming.

La batería del vivo V80 Lite 5G promete ser tan potente que cuenta con una función de carga inversa que la convierte en una power bank portátil, capaz de transferir hasta 7,135 mAh a otros dispositivos.

Cabe destacar que la batería está diseñada para soportar condiciones extremas: desde frío de -30° C hasta calor de 45° C, manteniendo su autonomía estable y confiable para su uso en exteriores durante la

Este smartphone también tiene un modo prolongador de vida, es decir, cuando solo queda 1% de batería, permite aprovechar hasta 27 minutos de llamadas o 4.9 horas en modo espera, permitiendo resolver situaciones de urgencia.

Finalmente, vivo anunció su grantía de que la batería del V80 Lite 5G funcionará de manera óptima y adecuada durante siete años de uso.

¿El smartphone perfecto para el consumo prolongado de contenido?

El dispositivo apunta a ser ideal para el consumo de videojuegos, películas o series, pues además de su batería resistente, cuenta con una pantalla OLED de 6.83 pulgadas y 2 mil nits de brillo. Y en caso de estar al aire libre, cuenta con una certificación antireflejo bajo el sol.

Por otro lado, cuenta con un altavoz estéreo dual y un sistema de protección de la vista que cuida la salud ocular de los usuarios durante el uso del vivo V80 Lite 5G en sesiones largas de juego y consumo de contenido audiovisual.

El vivo V80 Lite 5G también incorpora un diseño dinámico y cómodo de usar con esquinas redondeadas y biseles de 1.35 mm que llevan la pantalla al 94.47% del cuerpo del equipo.

Vivo V80 Lite 5G, también caracterizado por su resistencia militar

La marca china reconoció este jueves que su equipo sometió al celular a pruebas de resistencia de grado militar, demostrando que es capaz de resistir caídas desde tres metros sobre alfombra y desde un metro sobre otras superficies.

El vivo V80 Lite 5G también demostró resistir hasta 1.5 metros de inmersión bajo el agua durante 30 minutos y resistió 24 horas bajo condiciones que emularon la caída de lluvia, así como un ciclo completo de lavadora. También resistió el contacto con 22 líquidos de uso cotidiano, como:

Catsup

Café

Refresco

Té

Leche

Agua jabonosa

También resiste el polvo de una obra, una tormenta de arena o la arena de la playa, La pantalla táctil, además, sigue respondiendo con precisión incluso con las manos mojadas o grasosas,

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