Vance se intensifica en el Pacífico; estos estados tendrán lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado

El huracán Vance se intensifica en el Pacífico mexicano. Foto: SMN.

Vance se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este viernes 23 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

#Vance se ha intensificado a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Esta ubicado a 710 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 930 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. pic.twitter.com/jmaKCaS4eF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

El sistema se fortalece en el océano Pacífico, al sur de Guerrero, y su circulación favorecerá lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras del sur de México.

El ciclón mantiene su desplazamiento hacia el noroeste y podría incrementar su intensidad durante las próximas horas, por lo que se prevén cambios en su categoría a lo largo del fin de semana.

Huracán Vance se fortalece al sur de Guerrero

Según el reporte más reciente del SMN, el centro del huracán Vance se localiza a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h.

La evolución del ciclón mantiene la atención sobre las costas del Pacífico mexicano, debido a los efectos que su circulación puede generar en distintos puntos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Vance provocará lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en costas del sur de México

La circulación del huracán Vance reforzará la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de rachas de viento y oleaje elevado en las costas del sur del país.

Para este viernes 23 de octubre, el pronóstico proporcionado contempla las siguientes condiciones:

Lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 milímetros: en el centro y suroeste de Michoacán, así como en la costa de Guerrero

, de 25 a 50 milímetros: en el centro y suroeste de Michoacán, así como en la costa de Guerrero Chubascos , de 5 a 25 milímetros: en Oaxaca

, de 5 a 25 milímetros: en Oaxaca Viento de 10 a 20 km/h , con rachas de 30 a 50 km/h: en la costa de Guerrero

, con rachas de 30 a 50 km/h: en la costa de Guerrero Oleaje de 2 a 3 metros de altura: en la costa de Guerrero

Las precipitaciones podrían presentarse en las zonas mencionadas mientras el sistema continúa su desplazamiento por el océano Pacífico.

Recomendaciones de las autoridades por el huracán Vance

Ante los efectos previstos por el huracán Vance, se recomienda a la población extremar precauciones en las regiones de los estados mencionados, principalmente por las lluvias, el viento y el oleaje.

Las medidas preventivas también deben considerarse para las actividades de navegación marítima, debido a las condiciones previstas en las costas de Guerrero.

Asimismo, se pide a la población atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad y mantenerse informada mediante los avisos oficiales sobre la evolución del ciclón.

¿Cuál es el pronóstico del huracán Vance para este fin de semana?

De acuerdo con el pronóstico proporcionado del SMN, el huracán Vance podría registrar cambios en su intensidad entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, mientras continúa su desplazamiento hacia el noroeste.

La evolución prevista para los próximos días es la siguiente:

Viernes 23 de octubre: para la tarde se pronostica que Vance aumente a huracán categoría 2 y se acerque más a las costas de Guerrero.

para la tarde se pronostica que Vance aumente a huracán categoría 2 y se acerque más a las costas de Guerrero. Sábado 24 de octubre, por la mañana: se prevé que el ciclón alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

se prevé que el ciclón alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Sábado 24 de octubre, por la tarde: el pronóstico contempla que disminuya a huracán categoría 2.

el pronóstico contempla que disminuya a huracán categoría 2. Domingo 25 de octubre, por la mañana: se espera que continúe como huracán categoría 2, más cerca de Zihuatanejo, Guerrero.

se espera que continúe como huracán categoría 2, más cerca de Zihuatanejo, Guerrero. Domingo 25 de octubre, por la tarde: se prevé que permanezca como categoría 2 y se encuentre más cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Es importante señalar que estos escenarios corresponden al pronóstico compartido para la trayectoria de Vance. La evolución de un ciclón puede cambiar, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales del SMN y las indicaciones de Protección Civil.

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