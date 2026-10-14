Más de 18 mil personas esperan un trasplante en México; Héroes por la Vida

En México, más de 18 mil personas se encuentran registradas en lista de espera para recibir un trasplante de órganos o tejidos, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Cerca del 89% de estos pacientes necesitan un trasplante de riñón, lo que lo convierte en el órgano más requerido en el país.

Además, se estima que al menos 180 mil personas con insuficiencia renal reciben tratamientos de diálisis o hemodiálisis en México, aunque no existe un registro oficial que permita conocer la cifra exacta de pacientes con esta enfermedad.

Por ello, Héroes por la Vida, campaña que promueve la donación de órganos y tejidos, busca concientizar e informar a la población sobre la importancia de convertirse en donador y cómo esta decisión puede salvar vidas.

¿Cómo convertirse en donador de órganos en México?

La donación de órganos y tejidos puede realizarse en vida o después del fallecimiento. De acuerdo con Héroes por la Vida , los donadores vivos pueden donar un riñón, una parte del hígado o médula ósea, siempre que se cumplan los criterios médicos y se proteja su salud.

puede realizarse en vida o después del fallecimiento. De acuerdo con , los pueden donar un riñón, una parte del hígado o médula ósea, siempre que se cumplan los criterios médicos y se proteja su salud. Los donadores fallecidos pueden donar órganos como riñones, hígado, corazón y pulmones, y también tejidos: córneas, piel y huesos. La posibilidad de donar depende de las condiciones del fallecimiento y de la valoración médica correspondiente.

Para ser donador de órganos y tejidos, es importante informarse y platicar esta decisión con la familia, ya que, en caso de fallecimiento, los familiares más cercanos son quienes autorizan la donación.

La campaña recomienda seguir tres pasos:

Informarse y decidir: conocer qué implica la donación de órganos y tejidos

Comunicarlo a la familia: expresar a los seres queridos la decisión de convertirse en donador

Solicitar el apoyo familiar: asegurarse de que los familiares conozcan y respeten la voluntad de donar

Por su parte, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) permite registrar la voluntad de donar mediante la plataforma oficial desde la cual se puede obtener una tarjeta de donador voluntario.

Si necesitas más información, la campaña Héroes por la Vida ofrece mayor orientación sobre la donación de órganos y tejidos, así como testimonios de personas que han recibido un trasplante o decidido convertirse en donadores.

¿Cuántas personas esperan un trasplante en México en 2026?

El Registro Nacional de Trasplantes reportó, en su informe de octubre, que más de 18 mil personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante de órgano o tejido en México.

16 mil 41 personas esperaban un trasplante de riñón

esperaban un trasplante de riñón Mil 776 pacientes necesitaban un trasplante de córnea

necesitaban un trasplante de córnea 216 personas estaban en espera de un hígado

estaban en espera de un hígado 17 pacientes requerían un corazón

Durante 2025, en México se realizaron 2 mil 805 trasplantes de riñón, de acuerdo con cifras del CENATRA, lo que refleja la importancia de fortalecer la cultura de donación de órganos en el país.

La necesidad de órganos también se refleja en Estados Unidos, donde más de 100 mil personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante, según información de United Network for Organ Sharing (UNOS).

No son números, las historias detrás de la donación de órganos y tejidos

Detrás de las cifras también hay historias de personas que han recibido una segunda oportunidad gracias a la donación de órganos, como la de Alejandra Ibarguengoitia, quien nació con una enfermedad renal y recibió un riñón de su padre a los 27 años.

“Mi papá, tuvo la generosidad de regalarme un riñón”, relató en un testimonio difundido por Héroes por la Vida.

La donación le permite llevar una vida activa.

Su experiencia la llevó a promover la donación: “Qué mejor que si estamos en una situación donde pudiéramos donar los órganos, hacerlo”, expresó.

En México, la tasa de donación pasó de 3.6 donadores por millón de habitantes en 2015 a 4.5, actualmente, de acuerdo con cifras recopiladas por Héroes por la Vida. A pesar de este incremento, hay miles de personas que se encuentran a la espera de recibir un trasplante de órgano o tejido.