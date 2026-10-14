Técnica Uniportal VATS: ¿en qué consiste la cirugía a la que se sometió el Papa León XIV?

El papa León XIV fue operado con la técnica Uniportal VATS | Fotos: AFP – IA

El Papa León XIV se sometió a una cirugía torácica para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho, a través de una “técnica asistida por video“, según dio a conocer el portal de Vatican News este martes.

Diego González Rivas, médico cirujano español, confirmó unas horas más tarde que el sumo pontífice fue intervenido mediante la técnica Uniportal VATS (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery) y explicó en qué consiste.

¿En qué consiste la técnica Uniportal VATS, a la que el papa León XIV fue sometido?

El Dr. González Rivas, creador de la técnica Uniportal VATS, explicó que se trata de una cirugía videoasistida a través de una única incisión de tres centímetros (cm).

“Es una técnica que desarrollamos en La Coruña en 2010 y que se ha expandido por todo el mundo, hasta completarse en 146 países”. Dr. Diego González Rivas

Confimado: El Papa ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS. Marca España en el Vaticano pic.twitter.com/qHreJ8SQ2h — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) October 14, 2026

Y explicó que se trata de una técnica “lo menos invasiva posible“ y que, en este caso particular, se desarrolló por parte del equipo del Hospital Gemelli en Roma, Italia.

El equipo de Uniportal VATS México, a cargo del Dr. Erick Céspedes, señala que la técnica se utiliza, principalmente, para diagnosticar y tratar enfermedades en el tórax.

Y agregó que también puede utilizarse para llevar a cabo prácticamente cualquier cirugía torácica, incluyendo:

Procedimientos mayores: Lobectomia pulmonar. Segmentectomia pulmonar. Timectomia. Lavado y decorticación.

Procedimientos menores: Biopsia pulmonar y/o pleural Bulectomia Pleurodesis



Fuente: Uniportal VATS México

A través de una herida de tres a cinco cm, se introduce una videocámara la cual guía el procedimiento quirúrgico. “Se apoya con instrumentos especiales diseñados para este fin“, complementa Uniportal VATS México.

¿Cuáles son las ventajas de esta técnica quirúrgica?

El equipo mexicano especializado en la técnica Uniportal VATS explicó que dicho método tiene cuatro ventajas principales:

Menor dolor postquirúrgico.

Menor estancia intrahospitalaria.

Mayor estética.

Regreso a las actividades de manera temprana.

Fuente: Uniportal VATS México

Cabe destacar que los médicos a cargo de esta técnica deben ser cirujanos de tórax capacitados para resolver posibles complicaciones que se presenten durante el procedimiento y en el período postquirúrgico.

Además, los expertos deben contar con experiencia en la cirugía de mínima invasión y cirugía convencional en el tórax, como toracotomía, de acuerdo con el equipo mexicano.

Finalmente, los médicos cirujanos que apliquen la técnica deben tener experiencia en Uniportal VATS. “La cirugía por esta técnica no es simple, por lo que debe haber experiencia para poder ofrecer los mejores resultados“, remató Uniportal VATS México.

¿Cómo se encuentra el papa León XIV tras cirugía?

El papa León XIV inició este miércoles su recuperación en el hospital Gemelli de Roma, luego de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho.

El Vaticano informó que la intervención se realizó sin complicaciones y conforme a lo previsto, además el pontífice despertó lúcido y orientado.

De acuerdo con la información proporcionada por el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni: cuando el Papa regresó a su habitación, pidió la cena.

“El Papa pasó una noche tranquila”, indicó el Vaticano, además de anunciar que durante su estancia en el hospital, León XIV permanece acompañado por las personas que habitualmente lo atienden en el apartamento pontificio.

El pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, mientras los médicos realizan nuevos estudios para determinar si el cáncer se ha extendido. Por ahora, todos sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

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