Protestas del IMSS hoy 16 de octubre EN VIVO: bloqueos, exigencias y últimas noticias
Trabajadores del IMSS mantienen protestas por salarios y condiciones laborales. Sigue los bloqueos y las últimas noticias EN VIVO.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este viernes protestas y movilizaciones para exigir mejoras salariales y laborales. Las manifestaciones han provocado bloqueos y afectaciones viales en la Ciudad de México y el Estado de México, incluida la autopista México-Pachuca.
Entre sus demandas se encuentran un incremento salarial y la destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
En Uno TV te presentamos el minuto a minuto de las protestas del IMSS, con información sobre bloqueos, vialidades afectadas, avances en las negociaciones y las últimas noticias de las movilizaciones de este viernes 16 de octubre.
Protestas del IMSS en vivo, noticias de última hora y minuto a minuto:
Trabajadores del IMSS realizan cierre parcial en Paseo de la Reforma
Al no reunir la convocatoria suficiente para realizar la marcha hacia la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), las y los trabajadores del IMSS optaron por realizar un cierre parcial en la lateral de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. La movilización estaba prevista desde las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Reforma 476, hacia la sede sindical en Zamora 13.
Trabajadores del IMSS marcharán de Reforma a sede de su sindicato
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una marcha en la Ciudad de México que partirá de las oficinas centrales de la institución, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, con destino a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), localizada en Zamora 13.
Trabajadores del IMSS bloquean intermitentemente la México-Pachuca en Tecámac
Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores del IMSS realiza un bloqueo intermitente en ambos sentidos de la carretera federal México-Pachuca, a la altura de la Clínica IMSS 200, en Tecámac, Estado de México.
La protesta ha provocado caos vial y automovilistas atrapados. La movilización forma parte de las protestas anunciadas el jueves por personal del sindicato. Aunque inicialmente se había previsto un bloqueo en la autopista México-Pachuca, los manifestantes se concentraron frente a la clínica.