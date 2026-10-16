Protestas del IMSS hoy 16 de octubre EN VIVO: bloqueos, exigencias y últimas noticias

Protestas de trabajadores del IMSS hoy, 16 de octubre de 2026. Foto: Uno TV

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este viernes protestas y movilizaciones para exigir mejoras salariales y laborales. Las manifestaciones han provocado bloqueos y afectaciones viales en la Ciudad de México y el Estado de México, incluida la autopista México-Pachuca.

Entre sus demandas se encuentran un incremento salarial y la destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En Uno TV te presentamos el minuto a minuto de las protestas del IMSS, con información sobre bloqueos, vialidades afectadas, avances en las negociaciones y las últimas noticias de las movilizaciones de este viernes 16 de octubre.

Protestas del IMSS en vivo, noticias de última hora y minuto a minuto: