Vacaciones de diciembre 2026: ¿cuándo salen los alumnos y cuándo regresan?

Pronto llegarán las vacaciones para los estudiantes. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones de diciembre 2026 están próximas a comenzar y durarán poco más de dos semanas para los alumnos de educación básica, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027 dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre 2026?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 21 de diciembre y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027.

Por ello, el último día que acudirán miles de alumnos a las escuelas será el viernes 18 de diciembre de 2026, ya que el lunes 21 comenzarán las vacaciones de diciembre.

¿Cuándo terminan las vacaciones de diciembre?

El calendario del ciclo escolar 2026 – 2027 marca el término de las vacaciones el martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, los alumnos no regresarán a las aulas sino hasta el jueves 7 de enero, pues el miércoles 6 está marcado como suspensión de labores docentes.

Según lo establecido por la SEP, el primer día de clases del 2027, después de las vacaciones de diciembre, será el jueves 7, por lo que los estudiantes de educación básica podrán disfrutar del Día de Reyes sin acudir a las aulas.

Vacaciones de invierno 2026-2027

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 en México, éstas son las fechas de las vacaciones de diciembre para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria:

Último día de clases: viernes 18 de diciembre de 2026

Inicio oficial de vacaciones: lunes 21 de diciembre de 2026

Fin del periodo vacacional: martes 5 de enero de 2027

Suspensión de labores docentes: miércoles 6 de enero

Regreso a clases: jueves 7 de enero de 2027

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