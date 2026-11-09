“Andan apuntando”: así ayudó Eva a desviar el tránsito durante la balacera para detener al “R2”

Eva ayudó a desviar el tránsito en balacera con “R2”. Foto: Uno TV

Una ciclista identificada como Eva ayudó a advertir a automovilistas y peatones sobre la balacera registrada en las inmediaciones del restaurante Sabea, en la colonia Vallarta Norte, en Guadalajara, Jalisco, en la que detuvieron al “R2”. Además, también ayudó a desviar el tránsito para evitar que más personas se acercaran a la zona.

Eva y Marvin, dos ciclistas tapatíos que graban sus recorridos, circulaban este domingo 8 de noviembre por avenida México cuando quedaron cerca del enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad.

🚴‍♀️🚨 En medio de la balacera registrada en la colonia #VallartaNorte, en #Guadalajara, #Jalisco, Eva, una ciclista que circulaba por la zona, utilizó su silbato y su bicicleta para advertir a automovilistas y peatones sobre el peligro y evitar que se acercaran al lugar.



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Eva, la ciclista que advirtió sobre la balacera

A través de sus grabaciones, Eva mostró cómo alertaba a los conductores sobre el peligro y les pedía cambiar de dirección para evitar quedar en medio de los disparos.

“Hay que dar vuelta, hay una balacera. El Ejército está ahí adelante y están tirando plomazos”, advirtió a los automovilistas.

La ciclista también se acercó a una pasajera que esperaba el transporte público para advertirle sobre la intensidad de las detonaciones.

“Andan apuntando y son armas de calibre muy fuerte”, expresó antes de pedirle que se alejara del lugar.

Operativo terminó con 19 detenidos

Mientras las corporaciones de seguridad realizaban las acciones correspondientes, Eva asumió por iniciativa propia labores de orientación vial, con el objetivo de impedir que más automóviles ingresaran a la zona donde se registraba la balacera.

El operativo concluyó pasadas las 19:00 horas, cuando los 19 detenidos fueron trasladados a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) Jalisco, en un convoy integrado por 27 vehículos de corporaciones de seguridad.

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