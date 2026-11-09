Aguinaldo 2026: ¿Cuál es la fecha límite para recibirlo y cuánto te toca?

¿Qué debes hacer si no recibes el aguinaldo? Foto: Getty Images

Los trabajadores tienen hasta el 20 de diciembre para recibir el pago de su aguinaldo este 2026, toda vez que el monto cambia dependiendo del sector laboral.

El aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores en México que se recibe en fechas distintas, dependiendo del tipo de trabajadores y empresa en la que laboren.

Los empleados deben recibir este pago antes del 20 de diciembre de cada año, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto permite que las empresas puedan adelantar el depósito en noviembre o los primeros días de diciembre, cumpliendo con el plazo legal. Sin embargo, el pago anticipado no es una obligación general para los empleadores.

¿Quiénes reciben antes el pago de aguinaldo este 2026?

Los trabajadores del Gobierno Federal recibirán un adelanto de su aguinaldo en noviembre de este 2026, debido a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento establece un pago de hasta 40 días de salario para los servidores públicos comprendidos en sus disposiciones. Permite que el pago comience a partir del 10 de noviembre de 2026, conforme a los lineamientos de Hacienda, aunque esto podría cambiar en cada dependencia.

Por ello, parte del personal federal recibirá el pago del aguinaldo a partir del 10 de noviembre de 2026, coincidiendo con el Buen Fin, que se realizará del viernes 13 al martes 17.

¿Cuánto te toca?

La Ley del Trabajo indica que los trabajadores del sector privado tienen derecho a recibir al menos 15 días de salario por un año completo de servicios.

Quienes no hayan cumplido un año en su empleo deben recibir una parte proporcional. Lo mismo aplica para las personas que dejaron de laborar en dicho puesto, a quienes se les da la parte complementaria durante su liquidación.

En cambio, los servidores públicos reciben hasta 40 días de salario por aguinaldo, de acuerdo al último decreto.

¿Qué hacer si no recibo el pago de aguinaldo este 2026?

Si el patrón no paga el aguinaldo, lo entrega incompleto o lo deposita fuera del plazo legal este 2026, los trabajadores pueden solicitar asesoría y representación jurídica gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Protedet).

Los afectados tienen hasta un año para reclamar esta prestación, de acuerdo con dicha institución.

Se puede obtener orientación en los siguientes teléfonos:

La orientación puede solicitarse en los teléfonos:

800 911 7877

800 717 2942

55 5998 2000, extensiones 44740 y 44741

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