VIDEOS: Polo toca tierra por segunda vez y deja a Guaymas bajo el agua

Guaymas, bajo el agua: Polo deja rastro en calles de Sonora. Foto: Gettyimages

El huracán Polo tocó tierra por segunda vez en territorio mexicano, ahora cerca de Guaymas, Sonora, donde dejó lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en calles, avenidas, viviendas, muelles y malecones.

Aunque el sistema disminuyó gradualmente a tormenta tropical durante su desplazamiento, sus efectos meteorológicos todavía generan condiciones adversas en Sonora y otros estados del país.

🔵 SE INUNDAN ZONAS DE KINO VIEJO TRAS PASO DE HURACÁN POLO POR #SONORA



En videos que están en redes sociales se aprecia como el agua del mar entra por las zonas bajas de este destino turístico, debido a la intensidad con la que golpea la superficie.



📹: El Patrullero. pic.twitter.com/0RGYI8vcwf — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 29, 2026

Polo: su paso, lluvias y rachas en Sonora

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la amplia circulación de Polo mantiene la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro, sur y costa de Sonora.

Además, se pronostican:

Lluvias intensas de 75 a 150 mm en el norte de Sinaloa.

en el norte de Sinaloa. Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el centro de Baja California Sur y el oeste y norte de Chihuahua.

en el centro de Baja California Sur y el oeste y norte de Chihuahua. Lluvias fuertes de 25 a 50 mm en el sur de Baja California.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas de fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles inundaciones en zonas bajas.

Protección Civil mantiene protocolo y recorridos para salvaguardar a la población

Ante los efectos de Polo, se mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Bahía Kino hasta Huatabampito, Sonora. También permanece una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical, así como una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Ante las lluvias asociadas al huracán #Polo, el Mando Coordinado de la #SSPCSonora mantiene recorridos de prevención y vigilancia en municipios y caminos, además del monitoreo de vados, arroyos y tramos carreteros, para contribuir a la seguridad de las familias. pic.twitter.com/5syl0hcdhy — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) September 29, 2026

Las autoridades mantienen recorridos y acciones preventivas para identificar posibles afectaciones y atender a la población ante el incremento de lluvias y corrientes de agua. En tanto, fueron descontinuadas las zonas de prevención y vigilancia por efectos de vientos de huracán en Baja California Sur.

Polo provoca inundaciones en el Malecón Turístico de Guaymas

El Malecón Turístico de Guaymas, Sonora, presenta inundaciones debido a las lluvias y condiciones meteorológicas generadas por el paso del huracán Polo.

Videos difundidos durante este martes muestran calles y zonas cercanas al malecón con acumulación de agua, mientras las autoridades mantienen medidas preventivas ante la continuidad de las precipitaciones. Las condiciones generadas por el sistema también han afectado distintos puntos del municipio.

El Malecón Turístico de #Guaymas, #Sonora, presenta inundaciones debido a las lluvias y condiciones generadas por el huracán “Polo”. pic.twitter.com/8k6O6Ddv9w — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 29, 2026

Polo provoca fuerte corriente de agua en arroyo de Guaymas

En redes sociales también fueron difundidas imágenes de una fuerte corriente de agua en un arroyo de la colonia Antena, en Guaymas.

El flujo incrementó debido a las lluvias asociadas al paso de Polo por la zona de Guaymas y San Carlos. Las autoridades han llamado a la población a evitar cruzar arroyos, ríos o zonas donde se presenten corrientes de agua, debido al riesgo que representan durante y después de las lluvias.

🔴 FUERTE CORRIENTE DE AGUA EN ARROYO DE COLONIA ANTENA EN #GUAYMAS TRAS PASO DE "POLO".



Siguen surgiendo videos que muestran los efectos del huracán "Polo" que impactó la mañana de este martes en Guaymas y San Carlos.



📹 @MeganoticiasGYM pic.twitter.com/2Z87Sd1Ld9 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 29, 2026

Afectaciones en calles de Guaymas, Sonora

El paso del huracán Polo también generó condiciones adversas en distintas vialidades de Guaymas. Entre los puntos donde se reportaron afectaciones se encuentran avenida Serdán y calle 10, donde las condiciones meteorológicas complicaron la circulación.

Las lluvias pueden provocar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua en diferentes sectores del municipio, por lo que se mantiene el llamado a extremar precauciones.

🔴 #Sonora | Así se encuentra en estos momentos la avenida Serdán y calle 10, en #Guaymas, ante las condiciones que genera el paso del huracán “Polo”.



📹 Radar Sonora pic.twitter.com/9T1ZDhdOZK — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 29, 2026

Polo y Rachel mantienen lluvias intensas en ocho estados

Además de los efectos de Polo en Sonora, otros sistemas meteorológicos mantienen condiciones de lluvia en distintas entidades del país. Polo genera lluvias torrenciales en Sonora, mientras que Rachel provoca precipitaciones de hasta torrenciales en Michoacán, además de lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca.

También se prevén precipitaciones en Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Baja California, Colima y Jalisco. De esta manera, las condiciones asociadas con Polo y Rachel mantienen bajo vigilancia a entidades del noroeste, occidente y sur del país.

¿Dónde tocó tierra Polo por segunda vez?

El huracán Polo tocó tierra nuevamente en México, ahora cerca de Guaymas, Sonora, como categoría 1, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Su circulación mantiene lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en Sonora y otras entidades del noroeste.

Aunque el sistema ha disminuido gradualmente su intensidad, sus bandas nubosas continúan generando precipitaciones que podrían ocasionar inundaciones y crecimiento de corrientes en zonas urbanas y rurales. Las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno y recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo mientras persistan las lluvias.

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