Volaris reporta pasajeros y tripulantes lesionados por turbulencia en vuelo Tijuana–Puerto Vallarta

Volaris explicó turbulencia en vuelo. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La aerolínea Volaris informó que algunos pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo Y43120, que cubría la ruta Tijuana–Puerto Vallarta, resultaron lesionados debido a una turbulencia en aire limpio durante el trayecto.

En un comunicado difundido este 30 de octubre de 2026, la empresa explicó que el fenómeno, conocido como Clear Air Turbulence, ocurrió mientras la aeronave se encontraba en vuelo.

Volaris brinda atención a personas lesionadas

La aerolínea señaló que, al llegar a Puerto Vallarta, se proporcionó atención adicional a las personas que lo requirieron.

✈️ #A21Informa | Un vuelo de Volaris que cubría la ruta Tijuana–Puerto Vallarta registró #turbulencia en aire limpio (Clear air Turbulence), lo que ocasionó lesiones a pasajeros y miembros de la tripulación. pic.twitter.com/R1eNz1wMwp — aviacion21 (@aviacion21) October 30, 2026

Asimismo, indicó que dará seguimiento al estado de salud de los pasajeros y tripulantes involucrados, además de brindarles el apoyo correspondiente.

“Deseamos una pronta recuperación a todos los afectados”, expresó Volaris en su postura.

Volaris no detalló cuántas personas resultaron lesionadas ni la gravedad de sus afectaciones. Tampoco precisó cuánto tiempo duró la turbulencia.

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