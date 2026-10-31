Atención, pensionados del IMSS e ISSSTE: ¿quiénes cobran aguinaldo y cuándo llega?

Pensionados recibirán aguinaldo en fin de año. Foto: Shutterstock

Pensionados del Seguro Social y jubilados del sector público recibirán un aguinaldo adicional a su pensión en noviembre de 2026. Sin embargo, no todas las personas que reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE tienen derecho a esta prestación, pues depende del régimen bajo el cual obtuvieron su retiro.

Para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el aguinaldo corresponde a quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen anterior a la reforma de 1997. En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el calendario oficial contempla el pago de esta prestación en dos partes para las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.

¿Qué pensionados del IMSS tienen derecho al aguinaldo?

De acuerdo con la información oficial del IMSS, tienen derecho al aguinaldo quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73.

El Instituto establece que esta prestación equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

En cambio, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente, correspondiente al régimen de 1997, no reciben aguinaldo por este concepto.

Para identificar el régimen aplicable, el IMSS explica que la fecha en que comenzó la cotización es determinante:

Ley 73: personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Ley 97: personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

¿Cuándo depositan el aguinaldo del IMSS en 2026?

El IMSS establece que el aguinaldo para las personas pensionadas que tienen derecho se paga durante noviembre.

La prestación equivale a una mensualidad de la pensión y se deposita en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario. El Instituto no detalla en su información sobre el derecho al aguinaldo un día específico para el depósito de 2026.

Es importante distinguir este ingreso adicional de la mensualidad ordinaria, pues no todos los pensionados del Seguro Social recibirán ambos conceptos.

¿Quiénes reciben aguinaldo en el ISSSTE y cómo se paga?

El ISSSTE publicó su calendario oficial de pagos para 2026, dirigido a las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo. En él se contempla la entrega del aguinaldo en dos partes.

A diferencia del IMSS, que establece el equivalente a una mensualidad para los pensionados bajo la Ley 73, el calendario del ISSSTE distribuye esta prestación en dos exhibiciones.

El Instituto anunció que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre de 2026. La segunda parte también está contemplada en el calendario anual de pagos del organismo.

Para conocer las condiciones particulares de su prestación, las personas pensionadas pueden consultar la resolución mediante la cual les fue otorgada la pensión y solicitar orientación directamente al ISSSTE.

¿Cuándo llegan las dos partes del aguinaldo del ISSSTE?

El calendario oficial del ISSSTE para 2026 contempla las dos exhibiciones de esta prestación. La primera está prevista para la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda aparece dentro del calendario anual del organismo.

Además del aguinaldo, el instituto estableció que el depósito correspondiente a la pensión de noviembre se realizaría el 29 de octubre de 2026, mientras que el pago de diciembre está programado para el 27 de noviembre.

Por ello, es importante no confundir las fechas de las mensualidades con las correspondientes al aguinaldo: son depósitos distintos y están distribuidos en el calendario de cierre de año.

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